Ринкевич: Россия не заинтересована в разрешении конфликта на востоке Украины

Отвечая на вопрос об эффективности Минского соглашения в решении конфликта, министр отметил, что "это лучше, чем открытый конфликт, но этого абсолютно недостаточно".

Он также отметил, что хотел бы видеть более активное участие всех сторон конфликта. В то же время, по его мнению, он не видит интереса России решать конфликт на востоке Украины.

"Наблюдая за этим процессом уже более четырех лет, у меня создаётся впечатление, что Российская Федерация принципиально не заинтересована решить эту восточную проблему,

так как в таком случае, во-первых, Украина сможет сконцентрироваться полностью на процессе своих реформ.

Во-вторых, она сможет начать более стремительный курс евроинтеграции, который очень долгий. И, в-третьих, это известный способ, как контролировать часть территории [Украины], не беря на себя прямую ответственность", - своими размышлениями поделился министр иностранных дел.

Отвечая на вопрос, не видит ли он также отсутствие интереса решать конфликт и со стороны Украины, Ринкевич отметил, что прежде всего Украине необходимо вернуть полный контроль над своей границей с Россией.

"Только тогда, если мы увидим, что этот контроль передан, у нас будут легитимные права требовать выполнять все остальные пункты", - добавил Ринкевич.