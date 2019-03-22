Пт, 22.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле

А с папой что? Дочь Юлии Началовой будет жить с бабушкой и дедушкой
Странно все это...

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ФОТО: скриншот instagram.com/julianachalova

16 марта не стало известной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой. Врачи сделали все возможное, чтобы ее спасти, но, увы, чуда не произошло. 21 марта Юлю похоронили.

Как известно, от второго брака у Началовой осталась дочь Вера, которой сейчас 12 лет. Российские СМИ уже успели сообщить о том, что девочка останется жить с отцом - Евгением Алдониным. Однако, судя по всему, они поторопились.

Напомним, певица Юлия Началова и футболист Евгений Алдонин поженились в 2006 году и прожили в браке около 5 лет.

Их жизнь была полна ярких моментов, и самый главный из них, без всяких сомнений, - рождение дочери Веры, крестной мамой которой стала Лариса Долина.

В 2011 году пара рассталась. Но даже после развода Евгений и Юлия сохранили дружеские отношения.

До страшной трагедии, лишившей Верочку мамы, она периодически жила то у нее, то у папы.

И все были уверены в том, что Алдонин заберет девочку к себе - ведь он является не просто ее ближайшим родственником, а родным отцом.

К тому же, как сообщали СМИ, у девочки сложились хорошие отношения с новой женой Алдонина Ольгой и их сыном (стало быть, младшим братом Веры) Артемом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако во время похорон Юлии 21 марта ее пиар-представитель озвучила совершенно иную информацию.

Анна Исаева сообщила, что 12-летняя Вера будет жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии - композитором Виктором Началовым и его супругой Таисией.

Они постоянно занимались воспитанием девочки, пока Юля много и упорно работала.

Это подтвердила и мама Евгения Алдонина Елена. Ее супруг погиб в автокатастрофе в 2005 году. Она тоже очень привязана к внучке и будет помогать ей во всем.

"Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, уважаем ..." - отметила Елена Алдонина.

По словам Анны Исаевой, Вера очень любит отца, однако бабушка помогает ей с учебой.

Если честно, не очень убедительное объяснение, ведь бабушка может продолжать помогать девочке с учебой, где бы та ни жила. И почему это не по силам папе и его новой супруге?

Не очень-то хочется этим заниматься? Не вписывается Вера в их планы на жизнь? Хотелось бы, конечно, услышать что-то от самого Алдонина...

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Похороны Юлии Началовой

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Женя !! @evgeny_aldonin Happy birthday 🎊🎉🎈🎁, дорогой! Ты наш папа и Мы желаем тебе Здоровья ! Гармонии ! Радостных моментов , Огромного Счастья и Любви !!! 🥰 Пусть все твои мечты сбываются !!! Если ты чего то очень сильно хочешь , то ты это получаешь ) Я же знаю )))) С Днём Рождения , Женечек 😘✌️🎈🎉🎊 #юлияначалова #вераалдонина #нашпапа #family #мамаЛена #мамаТая #папаВитя #cska #life #biography #happybirthday

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В этот день , 12 лет назад , 1 Декабря 🌺 , я стала самой счастливой на планете !! 😍 Ты появилась на свет ! ❤️❤️❤️ Доченька моя , самая любимая, самая родная, самая золотая ! С Днем Рождения 🎁!!! Спасибо тебе за то, что ты там на небе , выбрала именно меня своей мамой ) 🌺🎁❤️🙏😍😘😊🎉🎊🙌 Ты мое счастье ! Моя радость! Пусть тебя хранит Боженька 🙏 и Твой Ангел 😇 Хранитель! А я всегда с тобой , всегда рядом 😘 ! Люблю тебя 😍 HAPPY BIRTHDAY 🎁🎊🎉🎈🎂. Mama .

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Я обожаю проводить время с дочей, особенно мы любим вместе читать, 📕📗смотреть интересные фильмы , 🎥 путешествовать , нам всегда интересно друг с другом 😊👭 Я Водолей , а Веруша -Стрелец ) Мы очень похожи по характеру , а иногда я вижу в ней определенные качества, которым сама ещё учусь ) Это доводить любое начатое дело до конца . ☝️ А вы разделяете интересы своих детей ? 😻 #вераалдонина #юлияначалова #любовьвсеймоейжизни #мама #доча

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