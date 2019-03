А с папой что? Дочь Юлии Началовой будет жить с бабушкой и дедушкой

Недавно отводили Верочку в начальную школу, а сегодня она уже идет в 6-й класс!! ❤️😭🔔📐📚 Доченька, знай, что папа и мама всегда рядом, мы тебя очень любим и сделаем все, чтобы ты была самой счастливой девочкой! 😘❤️ С Праздником! 🎉👏 #юлияначалова #евгенийалдонин #вераалдонина #школа #1сентября #3сентября

A post shared by Юлия Началова (@julianachalova) on Sep 3, 2018 at 1:57am PDT