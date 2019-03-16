Сб, 16.03.2019
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Умерла певица Юлия Началова

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Юлия Началова

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

16 марта, после борьбы с осложнениями и заражения крови, на фоне обострения сахарного диабета и подагры, умерла российская певица и телеведущая Юлия Началова. Исполнительнице было 38 лет. Об этом пишет Lenta.ru.

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О смерти сообщила пиар-менеджер артистки Анна Исаева. 

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.

Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда".

Известно, что девушка много лет страдала от подагры, а также сахарного диабета. Состояние певицы резко ухудшилось, после незначительного повреждения ноги. Началова была госпитализирована, но к сожалению, попытки врачей спасти девушку были тщетны. 

Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным у артистки осталась дочь Вера. 

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