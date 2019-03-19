Последняя любовь Началовой: Все, что произошло, - какой-то "сюр". Юля любила это слово

После двух официальных браков в жизни Юлии появилась новая любовь - хоккеист Александр Фролов, с которым она познакомилась в Лос-Анджелесе, когда у обоих еще были семьи. Юля записывала альбом, а Александр был там на сборах. СМИ сообщали, что спортсмен развелся с женой ради Началовой, и они стали жить вместе.

Однако на этот раз Юлия не стала официально оформлять отношения - с Фроловым они жили в гражданском браке и расстались не так давно.

Подробности, причем весьма неприятные, всплыли только тогда, когда Юле уже стало плохо, и связаны они были с тяжбой с экс-возлюбленным, который претендовал на получение части недвижимости Началовой.

Судебные разбирательства с бывшим гражданским мужем подарили певице встречу с 38-летний судьей из Нижнего Новгорода Вячеславом Кудрей, который взялся ей помочь. Летом 2018-го они стали встречаться чаще обычного - уже не только по юридическим вопросам.

Юлия была настолько очарована своим адвокатом, что даже призналась журналистам, что задумывается о создании новой семьи и рождении еще одного ребенка! Увы, этим мечтам не суждено было сбыться.

После того, как Вячеслав попытался перенести слушание из столицы в более удобный для него Нижний Новгород,

дело получило неслыханный резонанс, а сам Кудря заслужил общественное порицание. Вскоре он перестал представлять интересы Началовой в суде,

а затем, по слухам, и вовсе с ней расстался. Но стоит ли верить слухам?

Программа "Прямой эфир" по Скайпу связалась с последней любовью Юлии Началовой - Вячеславом Кудрей. И в отличие от других мужчин из ее жизни он нашел немного больше слов, чтобы выразить свои чувства к любимой и боль от утраты.

"Я бы хотел поблагодарить всех и от себя, и от имени родителей, это очень важно - мы не остались одни в этот момент.

Юля была действительно светлым, добрым человеком, который заслужил любви-любви-любви и любви... Все, что произошло за последние несколько дней - Юля любила это слово - это какой-то "сюр" был.

И это деййствительно так. Это как кино, в неудачный финал которого до сих пор невозможно поверить", - сказал Вячеслав.