Они ее любили: Бывшие мужья Юлии Началовой отреагировали на ее смерть
Как известно, 16 марта на 39-м году жизни умерла российская певица и телеведущая Юлия Началова - все попытки медиков спасти ее оказались тщетными. Юлия дважды официально была замужем. Журналисты связались с ее бывшими мужьями...
Первый супруг Началовой - участник группы "Премьер Министр" Дмитрий Ланской. Они познакомились еще во время учебы в музыкальном училище, но встречаться начали после его окончания. Через какое-то время Дмитрий сделал Юлии предложение, но соглашаться она не спешила - ей было 19 лет.
Через пару месяцев девушка все-таки сказала любимому "Да!", и они поженились. Медовый месяц на море. Их совместная жизнь складывалась прекрасно: молодожены купили собственную квартиру, жили дружно, все делали вместе - ездили на гастроли Юли, гуляли и посещали на различные мероприятия. Однако популярность Юлии быстро росла, а Дмитрий все еще стремился к славе.
Между ними начали возникать ссоры из-за денег, певице не нравилось, что она зарабатывает больше и много работает. Тогда Ланской недолго думая ушел к молодой невесте.
Этот период был не самым легким в жизни Юлии. Она долго не могла оправиться после расставания и забыть бывшего мужа.
Журналисты связались с Дмитрием Ланским.
"Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок",
- приводит его слова издание "Говорит Москва".
Позже Юлия повстречала футболиста Евгения Алдонина, с которым они прожили в браке около 5 лет. Их жизнь была полна красочных моментов, а главное - в семье родилась прекрасная дочь Вера, которой сейчас 12 лет.
Женя !! @evgeny_aldonin Happy birthday 🎊🎉🎈🎁, дорогой! Ты наш папа и Мы желаем тебе Здоровья ! Гармонии ! Радостных моментов , Огромного Счастья и Любви !!! 🥰 Пусть все твои мечты сбываются !!! Если ты чего то очень сильно хочешь , то ты это получаешь ) Я же знаю )))) С Днём Рождения , Женечек 😘✌️🎈🎉🎊 #юлияначалова #вераалдонина #нашпапа #family #мамаЛена #мамаТая #папаВитя #cska #life #biography #happybirthday
Однако отношения между супругами не были идеальными - они часто ссорились и ругались. Расстаться планировали давно, но из-за ребенка откладывали этот момент.
Началова и Алдонин прожили в браке около пяти лет, и в 2011 году пара развелась. Это расставание не было для началовой столь тяжелым, как первое.
"Мы всё время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда.
Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло",
- признавалась Юлия в одном из интервью.
По понятным причинам, узнав о трагедии, Евгений Алдонин был не в состоянии общаться с прессой.
"Я просто сейчас не хочу ничего комментировать, ничего обсуждать, ни о чем говорить. Сейчас не готов абсолютно",
- цитирует спортсмена РБК.
У Веруши начались каникулы🎄🎉🎁🎊😍🎈 и теперь мы не расстаёмся ! ) это самое счастливое время 🙏👍🎄 Нарядили ёлку и приехали в @beautick_moscow побаловать себя укладками и рождественским маникюром 👌😍 А вы чем занимаетесь ? #юлияначалова #вераалдонина #новыйгод #рождество #happy #мама #доча #дочалюбимая
Последним возлюбленным Юлии был хоккеист Александр Фролов, с которым она познакомилась в Лос-Анджелесе, когда они оба еще были в браке. Юля записывала альбом, а Александр был там на сборах. СМИ сообщали, что спортсмен развелся с женой ради Началовой, и они стали жить вместе.
На этот раз Юлия не стала официально оформлять отношения, с Фроловым они жили в гражданском браке и расстались не так давно.
Подробности их расставания, причем весьма неприятные, всплыли только тогда, когда Юлии уже стало плохо. И говорить об этом сейчас совершенно не хочется...