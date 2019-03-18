Они ее любили: Бывшие мужья Юлии Началовой отреагировали на ее смерть

Первый супруг Началовой - участник группы "Премьер Министр" Дмитрий Ланской. Они познакомились еще во время учебы в музыкальном училище, но встречаться начали после его окончания. Через какое-то время Дмитрий сделал Юлии предложение, но соглашаться она не спешила - ей было 19 лет.

Через пару месяцев девушка все-таки сказала любимому "Да!", и они поженились. Медовый месяц на море. Их совместная жизнь складывалась прекрасно: молодожены купили собственную квартиру, жили дружно, все делали вместе - ездили на гастроли Юли, гуляли и посещали на различные мероприятия. Однако популярность Юлии быстро росла, а Дмитрий все еще стремился к славе.

Между ними начали возникать ссоры из-за денег, певице не нравилось, что она зарабатывает больше и много работает. Тогда Ланской недолго думая ушел к молодой невесте.

Этот период был не самым легким в жизни Юлии. Она долго не могла оправиться после расставания и забыть бывшего мужа.

Журналисты связались с Дмитрием Ланским.

"Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок",

- приводит его слова издание "Говорит Москва".

Позже Юлия повстречала футболиста Евгения Алдонина, с которым они прожили в браке около 5 лет. Их жизнь была полна красочных моментов, а главное - в семье родилась прекрасная дочь Вера, которой сейчас 12 лет.

Однако отношения между супругами не были идеальными - они часто ссорились и ругались. Расстаться планировали давно, но из-за ребенка откладывали этот момент.

Началова и Алдонин прожили в браке около пяти лет, и в 2011 году пара развелась. Это расставание не было для началовой столь тяжелым, как первое.

"Мы всё время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда.