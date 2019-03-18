Пн, 18.03.2019
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Они ее любили: Бывшие мужья Юлии Началовой отреагировали на ее смерть
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ФОТО: скриншот instagram.com/julianachalova

Как известно, 16 марта на 39-м году жизни умерла российская певица и телеведущая Юлия Началова - все попытки медиков спасти ее оказались тщетными. Юлия дважды официально была замужем. Журналисты связались с ее бывшими мужьями...

Первый супруг Началовой - участник группы "Премьер Министр" Дмитрий Ланской. Они познакомились еще во время учебы в музыкальном училище, но встречаться начали после его окончания. Через какое-то время Дмитрий сделал Юлии предложение, но соглашаться она не спешила - ей было 19 лет.

Через пару месяцев девушка все-таки сказала любимому "Да!", и они поженились. Медовый месяц на море. Их совместная жизнь складывалась  прекрасно: молодожены купили собственную квартиру, жили дружно,  все делали вместе - ездили на гастроли Юли, гуляли и посещали на различные мероприятия. Однако популярность Юлии быстро росла, а Дмитрий все еще стремился к славе.

Между ними начали возникать ссоры из-за денег, певице не нравилось, что она зарабатывает больше и много работает. Тогда Ланской недолго думая ушел к молодой невесте.

Этот период был не самым легким в жизни Юлии. Она долго не могла оправиться после расставания и забыть бывшего мужа.

Журналисты связались с Дмитрием Ланским.

"Соболезнования родным, близким. Конечно, это большое горе для всех. Я первый раз от вас эту информацию узнал. Для меня это шок",

- приводит его слова издание "Говорит Москва".

Позже Юлия повстречала футболиста Евгения Алдонина, с которым они прожили в браке около 5 лет. Их жизнь была полна красочных моментов, а главное - в семье родилась прекрасная дочь Вера, которой сейчас 12 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женя !! @evgeny_aldonin Happy birthday 🎊🎉🎈🎁, дорогой! Ты наш папа и Мы желаем тебе Здоровья ! Гармонии ! Радостных моментов , Огромного Счастья и Любви !!! 🥰 Пусть все твои мечты сбываются !!! Если ты чего то очень сильно хочешь , то ты это получаешь ) Я же знаю )))) С Днём Рождения , Женечек 😘✌️🎈🎉🎊 #юлияначалова #вераалдонина #нашпапа #family #мамаЛена #мамаТая #папаВитя #cska #life #biography #happybirthday

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Однако отношения между супругами не были идеальными - они часто ссорились и ругались. Расстаться планировали давно, но из-за ребенка откладывали этот момент.

Началова и Алдонин прожили в браке около пяти лет, и в 2011 году пара развелась. Это расставание не было для началовой столь тяжелым, как первое.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Мы всё время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда.

Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло",

- признавалась Юлия в одном из интервью.

По понятным причинам, узнав о трагедии, Евгений Алдонин был не в состоянии общаться с прессой.

"Я просто сейчас не хочу ничего комментировать, ничего обсуждать, ни о чем говорить. Сейчас не готов абсолютно",

- цитирует спортсмена РБК.

Последним возлюбленным Юлии был хоккеист Александр Фролов, с которым она познакомилась в Лос-Анджелесе, когда они оба еще были в браке. Юля записывала альбом, а Александр был там на сборах. СМИ сообщали, что спортсмен развелся с женой ради Началовой, и они стали жить вместе.

На этот раз Юлия не стала официально оформлять отношения, с Фроловым они жили в гражданском браке и расстались не так давно.

Подробности их расставания, причем весьма неприятные, всплыли только тогда, когда Юлии уже стало плохо. И говорить об этом сейчас совершенно не хочется...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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