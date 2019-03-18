Пн, 18.03.2019
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C кем останется жить дочь Началовой - Вера

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Юлия Началова с дочерью Верой

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

Вера Алдонина - дочь певицы Юлии Началовой после потери матери будет жить с отцом - бывшим футболистом сборной России Евгением Алдониным.  Об этом пишет Gazeta.ru.

Также желание взять 12-летнюю девочку к себе прозвучало от телеведущей Лены Лениной. Но, как и сообщалось ранее, Вера останется жить с отцом. 

До смерти певицы девочка периодически жила то у отца, то у матери. Теперь ее заберет Алдонин, поскольку именно он является ее ближайшим родственником.

Юлия Началова с дочкой Верой

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

Юлия Началова и Евгений Алдонин поженились в 2006 году. В браке родилась девочка - Вера.

Крестной матерью была выбрана эстрадная певица - Лариса Долина.

В 2011 году пара рассталась. Но даже после развода у Евгения и Юлии были дружеские отношения. 

Напомним, Юлия скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце девушки не выдержало. Исполнительнице было 38 лет. 

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