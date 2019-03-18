C кем останется жить дочь Началовой - Вера

Вера Алдонина - дочь певицы Юлии Началовой после потери матери будет жить с отцом - бывшим футболистом сборной России Евгением Алдониным. Об этом пишет Gazeta.ru.
Также желание взять 12-летнюю девочку к себе прозвучало от телеведущей Лены Лениной. Но, как и сообщалось ранее, Вера останется жить с отцом.
До смерти певицы девочка периодически жила то у отца, то у матери. Теперь ее заберет Алдонин, поскольку именно он является ее ближайшим родственником.
Юлия Началова и Евгений Алдонин поженились в 2006 году. В браке родилась девочка - Вера.
Крестной матерью была выбрана эстрадная певица - Лариса Долина.
В 2011 году пара рассталась. Но даже после развода у Евгения и Юлии были дружеские отношения.
Напомним, Юлия скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце девушки не выдержало. Исполнительнице было 38 лет.