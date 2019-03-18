C кем останется жить дочь Началовой - Вера

Также желание взять 12-летнюю девочку к себе прозвучало от телеведущей Лены Лениной. Но, как и сообщалось ранее, Вера останется жить с отцом.

До смерти певицы девочка периодически жила то у отца, то у матери. Теперь ее заберет Алдонин, поскольку именно он является ее ближайшим родственником.

Юлия Началова с дочкой Верой ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

Юлия Началова и Евгений Алдонин поженились в 2006 году. В браке родилась девочка - Вера.

Крестной матерью была выбрана эстрадная певица - Лариса Долина.

В 2011 году пара рассталась. Но даже после развода у Евгения и Юлии были дружеские отношения.