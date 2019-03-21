"Белый гроб и шквал аплодисментов": В Москве простились с Юлией Началовой

Издание Gazeta.ru отмечает, что у места прощания, кроме родных и близких певицы, находилось множество поклонников. Люди выстраивались в два ряда.

Певицу похоронили в белом гробу с морем цветов, под аплодисменты и музыку в исполнении траурного оркестра.

Одними из первых появились многочисленные актеры и звезды российского шоу-бизнеса:

Ольга Кормухина, актриса Comedy Woman Елена Борщева, Анастасия Стоцкая, Виктор Салтыков, Сергей Крылов, Катя Лель, Ирина Салтыкова, Тимур Родригез, Влад Топалов, Владимир Левкин, Александр Панайотов вместе со спутницей, вокалист группы "Премьер-министр" Жан Григорьев-Милимеров и дрессировщики братья Запашные.

Филипп Киркоров ФОТО: TASS/Scanpix

На церемонии также присутствовала певица Лариса Долина с дочерью, продюсер Бари Алибасов, Филипп Киркоров и пародист Александр Песков. Почтить память пришли также продюсер Степан Разин и дочь Дмитрия Маликова - Инна.

Были доставлены венки от Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Также среди пришедших были замечены бизнесмен Алимжан Тохтахунов и основательница клиники "Можайка 10" Мария Фролова и другие известные люди.

Пиар-менеджера артистки Анну Исаеву сопровождал певец Владимир Левкин.

Галерея: Похороны певицы Юлии Началовой

Родные Началовой запретили вести фото и видео-съемку на ее похоронах.

Зрители навсегда запомнят ее прекрасной девушкой с ангельской внешностью и пронзительными голубыми глазами. Для представителей шоу-бизнеса это событие стало настоящим кошмаром. Instagram знаменитостей наполнился публикациями, полными скорби, воспоминаний, сожаления и соболезнований.

Внезапное осложнение подагры (приобретенная после неудачных пластических операций), которой страдала Началова на протяжении восьми лет застало врасплох певицу и ее близких.

Никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.