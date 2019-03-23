Африканцы подсели на вызывающий длительную эрекцию запрещенный энергетик
В Замбии повысился спрос на запрещенный к продаже энергетический напиток, в составе которого нашли лекарственное средство для улучшения потенции. Об этом сообщает издание BBC News.
В конце 2018 года неизвестный мужчина из Уганды пожаловался на длительную эрекцию, вызванную употреблением энергетика Power Natural High Energy Drink SX.
Согласно этикетке на бутылке, производитель обещал "повышенное либидо" и "бодрость тела и разума".
Тогда представитель компании Викас Капур уверил, что "напиток не содержит никаких медикаментов".
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на издание BBC News, органы здравоохранения Уганды отправили газировку на экспертизу и обнаружили, что в ее составе действительно присутствует активный компонент "Виагры" - силденафил. После чего власти Замбии выпустили указ отозвать производство нелегального медицинского средства на территории их страны.
Несмотря на официальный запрет, энергетик стал очень популярен среди мужчин. Его по-прежнему можно найти в лавках уличных торговцев и супермаркетах.
"Анализы, проведенные в Зимбабве и ЮАР, также подтвердили полученные ранее результаты о присутствии в составе продукта силденафила", - заявил представитель властей Замбии в среду, 20 марта.