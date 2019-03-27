В Риге создан еще один пост вице-мэра, обязанности которого четко не определены

Докладчиком по вопросу был руководитель юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш, который, отвечая на вопросы оппозиции, не смог сформулировать обязанности нового вице-мэра.

Например, депутат Гиртс Лапиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ) спросил, зачем вообще нужна такая должность и значит ли это, что вице-мэр Олег Буров не справляется со своими обязанностями. Лиепиньш ответил, что его обязанность состояла в том, чтобы технически разработать предложение, а вопрос об обязанностях второго вице-мэра решит мэр.

Создание еще одной должности вице-мэра обойдется Рижской думе в этом году в 33 тыс. евро, в будущем году - в 44 тыс. евро.