В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв
Во вторник, 2 апреля, в Военно-космической академии имени Можайского в городе Санкт-Петербург произошёл взрыв, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Сообщается, что ранены три человека, но их жизням ничего не угрожает.
По данным источников, были ранены четыре курсанта.
Видео: Первые кадры с места взрыва
Мина на территории академии сработала, когда там переносили учебные заряды, сообщает lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также СМИ сообщают, что в результате взрыва в помещении академии обрушился лестничный пролет.
Позже, после взрыва была найдена еще одна — не разорвавшаяся мина, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Из здания, где произошёл взрыв боеприпаса, эвакуируют курсантов. Район, где произошёл инцидент оцеплен.
Взрыв в военной академии в Петербурге: видео с места pic.twitter.com/EIWXLVjt3l— НТВ (@ntvru) 2 апреля 2019 г.