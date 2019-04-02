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В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв
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В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв

ФОТО: twitter

Во вторник, 2 апреля, в Военно-космической академии имени Можайского в городе Санкт-Петербург произошёл взрыв, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что ранены три человека, но их жизням ничего не угрожает.

По данным источников, были ранены четыре курсанта. 

Видео: Первые кадры с места взрыва

Мина на территории академии сработала, когда там переносили учебные заряды, сообщает lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также СМИ сообщают, что в результате взрыва в помещении академии обрушился лестничный пролет.

Позже, после взрыва была найдена еще одна — не разорвавшаяся мина, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из здания, где произошёл взрыв боеприпаса, эвакуируют курсантов. Район, где произошёл инцидент оцеплен.

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