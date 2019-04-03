Записался на визит в больницу и не пришел? За такое хотят ввести плату

Ни социальные кампании, ни пригрозить пальцем не помогает, если речь заходит о несознательных пациентах или родителях детей, которые записываются к врачу, но потом визит игнорируют.

Например, за первые три месяца этого года в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) не пришли более 7 000 маленьких пациентов.

Также и Родительский совет Детской больницы считает, что платный визит мог бы перевоспитать безответственных родителей.

В Родительский совет в основном вступили семьи, у детей в которых хронические заболевания и для них важно попадать к врачу с определенной регулярностью.

Представитель совета Вита Штейна призналась, что, хоть и в небольшой мере, но такой шаг мог бы ускорить попадание таких детей на прием к врачу чуть быстрее.

Руководитель BKUS Валтс Аболс высказался, что для начала необходимо, конечно, пациента или его родителей предупреждать после того, как они не явились на консультацию.

"Конечно, первым шагом могло бы быть предупреждение, вторым шагом - ограничить доступность попасть к специалистам бесплатно. Могло бы быть предупреждение, что было два раза, когда пациент не пришел, и теперь визит возможен только за отдельную плату", - отметил Аболс.

Опрошенные родители также признали такой вариант обоснованным. Одна мамочка прокомментировала LNT, что, конечно, это безответственность - просто не отменить визит.

"Вероятно не надо заставлять платить много - порядка пяти или десяти евро", - отметила она.