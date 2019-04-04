Чт, 4.04.2019
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Более 20 российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

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Море. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Учения с участием более 20 кораблей проходят в Балтийском море, сообщили в пресс-службе российского Балтфлота в четверг.

"Более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы для выполнения тактических задач", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в море корабли будут отрабатывать задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также проведут контрольные артиллерийские стрельбы.

"В составе группировок находятся корветы проекта 20380, десантные корабли и катера, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также различные суда вспомогательного флота", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

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