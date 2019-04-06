Латвийские компании делают мебель для IKEA. До нас она не доходит

"Приход IKEA в Латвии не принес ни копейки тем латвийским производителям, которые поставляют IKEA продукцию. Я знаю произведенный латвийскими компаниями ассортимент IKEA, но в латвийском магазине он недоступен. Здесь можно купить ту же самую продукцию из Словении, таким образом, по сравнению с латвийскими производителями, качество мебели ниже", - сказал Грикис.

Он добавил, что это поясняется расширенным распределением IKEA - поставка товара в более чем 300 магазинов организуется так, что местная продукция не доходит до полок местного магазина.

"Это формула их бизнеса, которую я не понимаю. Поставщики, производящие продукцию для больших корпораций, часто не знаю, в какой магазин их товар завозят. Продукт поставляется на центральный логистический склад, где его дальше распределяют", - заявил Грикис.

Он также добавил, что приход IKEA в Латвию не повлиял и на конкретных членов ассоциации.

"Приход IEKA в Латвию для ассоциации "Латвийская мебель" был каплей в море. У нас другие интересы, так как в основном мы продукцию экспортируем. Лишь несколько предприятий заботит местный рынок, таких мало", - сказал президент ассоциации.