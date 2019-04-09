И.о мэра Риги Буров рассказал, как улучшить ситуацию в Rīgas satiksme

Буров напомнил, что упорядочение ситуации в RS уже началось - расторгнуты сомнительные договоры с несколькими физическими лицами, могут быть прекращены договоры и с некоторыми юридическими лицами.

По словам Бурова, пересмотреть нужно и договор с "Ригас карте", который назвал особо невыгодным прежний временный руководитель RS Анрийс Матисс, однако преждевременно расторгнуть этот договор нельзя, потому что это обошлось бы слишком дорого.