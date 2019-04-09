И.о мэра Риги Буров рассказал, как улучшить ситуацию в Rīgas satiksme

Чтобы улучшить ситуацию на муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme (RS), нужно оптимизировать его расходы, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" и.о. председателя Рижской думы Олег Буров.
Он повторно назвал RS первой проблемой, за которую намерен взяться, став руководителем самоуправления.
Буров напомнил, что упорядочение ситуации в RS уже началось - расторгнуты сомнительные договоры с несколькими физическими лицами, могут быть прекращены договоры и с некоторыми юридическими лицами.
По словам Бурова, пересмотреть нужно и договор с "Ригас карте", который назвал особо невыгодным прежний временный руководитель RS Анрийс Матисс, однако преждевременно расторгнуть этот договор нельзя, потому что это обошлось бы слишком дорого.
И.о. мэра признал, что аудиторское заключение по RS не читал, поскольку предприятие входило в сферу ответственности не его, а отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова. Информацию о RS Буров получал в основном из СМИ, где она неприглядная.