Можно ли беременным ходить в церковь

Существует множество поверий и примет, касающихся беременности, а также заблуждений, вера в которые порой приводит к неприятным последствиям. Эксперты dailyhoro.ru предлагают разобраться с поверьем относительно посещения церкви. Нужно ли на самом деле беременным женщинам отказывать себе в посещении храма?

Беременность считается Божьим даром, ведь это возможность выносить и родить здорового ребенка, который станет продолжателем рода.

Наши предки верили, что беременность делает женщину уязвимой к любому отрицательному воздействию, поэтому не одобряли постоянное нахождение среди большого скопления людей.

Несмотря на то, что церковь считается сакральным местом, в нее беременных старались не пускать, опасаясь сглаза или порчи.

На самом деле поход в церковь противопоказан беременным женщинам лишь в нескольких случаях: угроза преждевременных родов;

плохое самочувствие;

невозможность добраться до прихода из-за большого расстояния.

Любой священнослужитель с уверенностью скажет, что церковь для беременных - это не просто важно, но и нужно.

Где, как не в церкви, женщина получит утешение, ведь во время вынашивания ребенка могут возникнуть страхи и предрассудки, от которых необходимо избавиться.

В церкви женщина получает не только поддержку, но и мудрые советы от священнослужителя, который обязательно расскажет ей обо всем, что касается причастия, исповеди, а также подскажет, к каким святым иконам нужно обратиться для того, чтобы обрести поддержку во время беременности и родов.

В церкви будущие мамы могут узнать и о том, как и когда можно крестить младенцев, что для этого требуется и какие сроки являются ограничительными.

Существует непреложный закон, по которому после родов сорок дней женщина остается дома, чтобы ее организм справился с последствиями и очистился.

После истечения этого срока женщина вновь может прийти в храм, получить от священнослужителя очистительную молитву и поблагодарить Высшие Силы за чудо рождения младенца.

Несмотря на беременность, женщина может пройти обряд крещения, и никто не откажет ей в стремлении обрести истинную веру. Беременные считаются чистыми перед Господом и нуждающимися в особой заботе, и в храме они смогут найти утешение и покровительство всех святых.

Немаловажным для беременных будет поход в церковь непосредственно перед родами, чтобы получить благословение, исповедаться и причаститься.

После этого женщины с легким сердцем проходят через трудности деторождения и обретают гармонию, необходимую для младенцев.