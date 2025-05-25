Инфлюенсер André Won: "В Латвии блогером быть легче, чем в других странах"

"У нас небольшой рынок, небольшая конкуренция, и есть возможность работать с большими брендами уже со старта. Это то, что я всегда говорил, что довольно уникально для Латвии, потому что у нас есть действительно большие люксовые бренды, которые будут с тобой работать, даже если у тебя небольшое количество подписчиков".