Инфлюенсер André Won: "В Латвии блогером быть легче, чем в других странах"

"В Латвии блогером быть легче, чем в других странах", - говорит латвийский визажист и инфлюенсер André Won (настоящее имя - Андрей Чистяков), который начал свою блогерскую карьеру в 11 лет.
Уже в 11 лет André Won начал экспериментировать перед объективом и изучать техники нанесения макияжа. Говоря о карьере блогера, Андрей отмечает, что в Латвии быть блогером легче, чем в других странах:
"У нас небольшой рынок, небольшая конкуренция, и есть возможность работать с большими брендами уже со старта. Это то, что я всегда говорил, что довольно уникально для Латвии, потому что у нас есть действительно большие люксовые бренды, которые будут с тобой работать, даже если у тебя небольшое количество подписчиков".
Он говорит, что для получения сотрудничества с брендом в Латвии не нужно иметь тысячи подписчиков. Здесь легко завести знакомства и контакты.
Да, конкуренция есть, но визажисту кажется, что когда он начинал - все было гораздо проще. Андрей подчеркивает, что сейчас молодое поколение очень активно работает в соцсетях. Сейчас "все хотят стать блогерами".
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