Ищи себя на фото! В Риге прошел крупнейший в странах Балтии маркетинговый фестиваль Marketing Shake

22 мая в центре искусств и развлечений Zuzeum прошел крупнейший в странах Балтии маркетинговый фестиваль Marketing Shake, где встретились местные и международные эксперты и энтузиасты отрасли. Найди себя на фотографиях TVNET+!
Уже восьмой год Marketing Shake - это место, где встречаются молодые и опытные специалисты, чтобы первыми узнать о последних тенденциях, поучаствовать в лекциях и мастер-классах, а также вдохновиться друг другом.
На этот раз главным ориентиром фестиваля стали сюжеты, из которых складывается бесконечная маркетинговая история. Зрителей и слушателей ждали размышления и элементарные решения по таким темам, как коммуникация, творчество, технологии, алгоритмы и, конечно же, искусственный интеллект.
Видео: Marketing Shake