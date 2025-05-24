Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм иранского режиссера Панахи "Простая случайность"

Второй приз фестиваля "Гран-при" получил норвежский режиссер Йоаким Триер за фильм "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value).

Приз жюри за фильм "Сират" (Sirat) получили испанский режиссер Оливер Лаше и за фильм "Звук падения" (Sound of Falling) немецкий режиссер Маша Шилински.

Призом лучшего режиссера за фильм "Секретный агент" (The Secret Agent) был награжден бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо.

Приз лучшей актрисы за работу в фильме "Младшая сестра" (The Little Sister) получила французская актриса Надя Меллетти, а приз лучшего актера за роль в фильме "Секретный агент" - бразилец Вагнер Моура.