Гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране говорит то, что думает, и ее язык живой и искрометный. Ее выступление на форумах обычно сопровождается бурными аплодисментами. Ее еще называют пророком заместительной гормональной терапии (ЗГТ), который учит "девушек" после 50, 60 и 70 лет наслаждаться жизнью в полной мере. Сама врач - яркий пример того, что ее советы работают: преодолев 80-летний рубеж, она по-прежнему каждый день ходит на работу.

Наступила новая эра - браки поздние, и женщины хотят детей не в 25, а в 45, когда у них есть карьера, машина, квартира и достойный мужчина. А яйцеклеток больше нет... Я многих пациентов спрашиваю: "Вам уже 35, а почему у вас нет ребенка?". А когда ей 41 год, ей вдруг нужен ребенок: "Доктор, я уже два года не могу забеременеть". Ну да... Тогда надо что-то делать, чтобы в 45 лет родить ребенка.