Гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране говорит то, что думает, и ее язык живой и искрометный. Ее выступление на форумах обычно сопровождается бурными аплодисментами. Ее еще называют пророком заместительной гормональной терапии (ЗГТ), который учит "девушек" после 50, 60 и 70 лет наслаждаться жизнью в полной мере. Сама врач - яркий пример того, что ее советы работают: преодолев 80-летний рубеж, она по-прежнему каждый день ходит на работу.
Гинеколог-эндокринолог Астрида Тиране говорит то, что думает, и ее язык живой и искрометный. Ее выступление на форумах обычно сопровождается бурными аплодисментами. Ее еще называют пророком заместительной гормональной терапии (ЗГТ), который учит "девушек" после 50, 60 и 70 лет наслаждаться жизнью в полной мере. Сама врач - яркий пример того, что ее советы работают: преодолев 80-летний рубеж, она по-прежнему каждый день ходит на работу.