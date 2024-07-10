Американские исследователи на протяжении 20 лет наблюдали за почти 400 000 взрослых людей, у которых не было серьезных хронических заболеваний, чтобы выяснить, снижает ли ежедневный прием поливитаминов риск смерти в течение следующих двух десятилетий.