Американские исследователи на протяжении 20 лет наблюдали за почти 400 000 взрослых людей, у которых не было серьезных хронических заболеваний, чтобы выяснить, снижает ли ежедневный прием поливитаминов риск смерти в течение следующих двух десятилетий.
Согласно исследованию, регулярный прием поливитаминов не продлит жизнь людей, а может фактически увеличить риск преждевременной смерти, как показало крупное исследование.
Вместо того, чтобы жить дольше, люди, которые принимали поливитамины каждый день, чаще...