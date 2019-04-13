Из аквапарка Līvu были эвакуированы 600 человек

Посетителям аквапарка пришлось выйти на улицу в купальных костюмах. Всем были выданы одеяла из фольги. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.

Согласно информации городского самоуправления, Līvu Akvaparks открыт для посетителей с 30 декабря 2003 года. Строительство длилось почти 2 года, в него было инвестировано более 16 миллионов евро. Площадь парка составляет 11 000м2, летом для посетителей дополнительно доступны еще 7 000м2.