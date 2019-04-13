Из аквапарка Līvu были эвакуированы 600 человек

Сегодня, 13 апреля, около 12:25 из аквапарка Līvu были эвакуированы около 600 человек. Прибыв на место происшествия, выяснилось, что на первом этаже здания горели электрические провода, которые удалось потушить самим сотрудникам.
Посетителям аквапарка пришлось выйти на улицу в купальных костюмах. Всем были выданы одеяла из фольги. На место происшествия прибыли скорая помощь и пожарные.
Evakuācija "Līvu" akvaparkā #Jūrmala #Latvija dēļ sadūmojuma. Visi apmeklētāji evakuēti.— BreakingLV (@breakinglv) April 13, 2019
📸 nezināms pic.twitter.com/ZvgB07F2D1
ГПСС сообщила порталу TVNET, что на данный момент пожарные проверяют все помещения. Причины возгорания выясняются.
Согласно информации городского самоуправления, Līvu Akvaparks открыт для посетителей с 30 декабря 2003 года. Строительство длилось почти 2 года, в него было инвестировано более 16 миллионов евро. Площадь парка составляет 11 000м2, летом для посетителей дополнительно доступны еще 7 000м2.
Līvu akvaparkā kaut kas deg. Kaili cilvēki uz ielas pic.twitter.com/WppCZ66d54— Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) April 13, 2019