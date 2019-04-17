Ср, 17.04.2019
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Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
"Извините... но красотка в шапке вас превзошла!"

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ФОТО: скриншот instagram.com/pelageya_insta

Дочери популярной российской исполнительницы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина в январе исполнилось уже два года - да-да, так летит время! - однако родители до сих пор предпочитали не показывать малышку лицом. И вот наконец поклонники дождались!

Не так давно в соцсетях появились снимки Пелагеи с дочерью, сделанные во время хоккейного матча. После этого звезда, видимо, решила, что скрывать малышку от посторонних глаз больше не имеет смысла, и опубликовала в Instagram совместное фото с ней из машины, на котором прекрасно можно разглядеть лицо Таисии.

"Сегодня. Третий матч финала Кубка Гагарина. В 19.30. Папа Ваня, твои (девочки) желают тебе победы!" - подписала фото Пелагея.

Поклонники пришли в восторг от трогательного снимка.

"Какая доченька красотулечка, вся в маму!", "Как на вас похожа доченька", "Какие вы красавицы",

«Извините, Пелагея, но красотка в шапке вас превзошла!", "Какие красивые! Тася очень похожа на маму", "Красавицы. Глаз не отвести",

- посыпались восторженные комментарии в адрес мамы с дочкой.

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