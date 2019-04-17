Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Дочери популярной российской исполнительницы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина в январе исполнилось уже два года - да-да, так летит время! - однако родители до сих пор предпочитали не показывать малышку лицом. И вот наконец поклонники дождались!
Не так давно в соцсетях появились снимки Пелагеи с дочерью, сделанные во время хоккейного матча. После этого звезда, видимо, решила, что скрывать малышку от посторонних глаз больше не имеет смысла, и опубликовала в Instagram совместное фото с ней из машины, на котором прекрасно можно разглядеть лицо Таисии.
"Сегодня. Третий матч финала Кубка Гагарина. В 19.30. Папа Ваня, твои (девочки) желают тебе победы!" - подписала фото Пелагея.
Поклонники пришли в восторг от трогательного снимка.
"Какая доченька красотулечка, вся в маму!", "Как на вас похожа доченька", "Какие вы красавицы",
«Извините, Пелагея, но красотка в шапке вас превзошла!", "Какие красивые! Тася очень похожа на маму", "Красавицы. Глаз не отвести",
- посыпались восторженные комментарии в адрес мамы с дочкой.
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С Днём Рождения, наш #1 🥇💙❤️ . . . . . . Сюда можете писать свои поздравления выставляйте в сториз и отмечайте аккаунт @telageya_7001 Все выложу к себе 🥰 . . . . . #telageya_7001 #telegin7#itelegin07#pelageya #pelageyatelegina #familyTelegin #pelageyaandivantelegin #Пелагея #семьяТелегиных #ивантелегин#пелагеятелегина
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Люблю тебя, люблю. Как в первый миг внезапной нашей встречи. Люблю тебя. Тобою я зажглась. В моей душе немолкнущие речи. И как мою любовь я назову? Восторгом ли? Мученьем ли? Борьбою? Ей нет конца, покуда я живу, Затем, что я живу одним тобою. . . . . . . . . . . . . #telageya_7001 #семьяТелегиных #ИванТелегин #пелагея #familytelegin #pelageyaandivantelegin #pelageya #telegin #пелагеятелегина