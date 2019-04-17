Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Не так давно в соцсетях появились снимки Пелагеи с дочерью, сделанные во время хоккейного матча. После этого звезда, видимо, решила, что скрывать малышку от посторонних глаз больше не имеет смысла, и опубликовала в Instagram совместное фото с ней из машины, на котором прекрасно можно разглядеть лицо Таисии.