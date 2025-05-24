Лауреатом награды Пурвитиса стал художник Роман Коровин

Коровин был номинирован на награду за персональную выставку "Умрем вместе", которая проходила в музее Ротко в Даугавпилсе с марта по май прошлого года. Вместе с наградой художник получил денежный приз в размере 28 500 евро до уплаты налогов.

Лауреат награды Пурвитиса, которая вручалась уже в девятый раз, был объявлен в пятницу на торжественном мероприятии в LNMM.

В этом году на награды также претендовали художники Индрикис Гелзис, Иева Крауле-Куна, Инга Мелдере и Луизе Нежберте, Луизе Рукшане, Кришс Салманис, Элза Силе и Паула Зване.

Лауреата награды Пурвитиса выбирало международное жюри в составе семи экспертов. Работы всех номинированных на награду художников до 8 июня можно увидеть на совместной выставке в LNMM.

Награда им. Пурвитиса была учреждена в 2008 году и вручается раз в два года. Это самая крупная и престижная награда в области изобразительного искусства Латвии. Ранее ее лауреатами уже становились художники Катрине Нейбурга, Кристапс Гелзис, Андрис Эглитис, Микелис Фишерс, Кришс Салманис, Анна Салмане и Кристапс Петерсонс, Иева Эпнере, Аманда Зиемеле и Анце Эйкена.