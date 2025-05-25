В Латвии может появиться новый препарат для пациентов с диабетом

Информация о применении препарата Awiqli и переходе от ежедневного использования инсулина к использованию препарата Awiqli один раз в неделю доступна в инструкции по применению и описании препарата, которые можно найти на сайте EZA, а также в Регистре лекарств Латвии.

Для препарата Awiqli предусмотрены дополнительные меры по снижению рисков - образовательные материалы, которые должны быть предоставлены производителем, и которые включают информацию о рисках.

В частности, перед началом распространения препарата производитель должен предоставить образовательные материалы для всех пациентов, которые будут его принимать. Эти материалы содержат информацию об ошибках при применении препарата, связанных с переходом от ежедневного базального инсулина, а также другие указания.

Как отмечает ZVA, цель образовательных материалов - повысить осведомленность о введении одноразовой дополнительной дозы и изложить основные моменты использования препарата, чтобы снизить риск ошибок при его применении и при переходе с ежедневного базального инсулина на инсулин, который принимается один раз в неделю.

Латвийская ассоциация диабета (LDF), реагируя на введение нового препарата, призвала Министерство здравоохранения быть готовым своевременно устранить риски, которые могут возникнуть при переходе на более современную инсулиновую терапию.

Как указано в федерации, в разных странах Европы для пациентов с диабетом второго типа уже доступны или в ближайшее время будут доступны новые препараты базального инсулина длительного действия, которые применяются только один раз в неделю. Эти препараты имеют меньший риск гипогликемии и лучшую приверженность пациентов, что позволяет улучшить результаты лечения.

Согласно данным LDF, в прошлом году диабет был диагностирован у 7712 человек, в результате чего на данный момент с этим заболеванием живет 101 932 человека.

Результаты опроса пациентов, проведенного LDF в прошлом году, показывают, что только немного больше четверти, или 27%, пациентов с диабетом второго типа полностью удовлетворены процессом лечения. В то же время 40% респондентов считают, что требуется более эффективное лечение диабета. Еще пятая часть участников опроса заявили, что не получают эффективные препараты для лечения диабета.