В Латвии может появиться новый препарат для пациентов с диабетом

В ближайшее время в Латвии могут начать распространяться новые препараты базального инсулина для пациентов с диабетом второго типа, которые необходимо будет принимать только один раз в неделю, сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA) Латвии.
На данный момент в Латвии зарегистрирован только один препарат базального инсулина Awiqli для пациентов с диабетом второго типа, однако его распространение еще не началось.
Эти лекарства зарегистрированы в Европейском Союзе (ЕС) в рамках централизованной процедуры, и их регистрация действует на всей территории ЕС. До регистрации эти препараты были оценены Европейским агентством лекарств (EZA). Прежде чем начать распространение этих препаратов в Латвии, владельцы регистрационного удостоверения обязаны уведомить об этом ZVA.
Ссылаясь на информацию компании Novo Nordisk, ZVA сообщает, что компания разработала поэтапную стратегию введения препарата Awiqli на рынки Европы, включая Латвию.
Стратегия предполагает координированный запуск поставок в разные страны, учитывая несколько факторов, в том числе производственные мощности, возможности логистики и локальную рыночную ситуацию.
Хотя компания не смогла предоставить точную дату, когда препарат будет доступен для латвийских пациентов, она подтвердила, что Латвия включена в план поставок этих лекарств. Компания активно работает над обеспечением доступности препарата в Латвии и обязалась предоставить дополнительную информацию о времени поставки на латвийский рынок, как только она станет доступной.
Информация о применении препарата Awiqli и переходе от ежедневного использования инсулина к использованию препарата Awiqli один раз в неделю доступна в инструкции по применению и описании препарата, которые можно найти на сайте EZA, а также в Регистре лекарств Латвии.
Для препарата Awiqli предусмотрены дополнительные меры по снижению рисков - образовательные материалы, которые должны быть предоставлены производителем, и которые включают информацию о рисках.
В частности, перед началом распространения препарата производитель должен предоставить образовательные материалы для всех пациентов, которые будут его принимать. Эти материалы содержат информацию об ошибках при применении препарата, связанных с переходом от ежедневного базального инсулина, а также другие указания.
Как отмечает ZVA, цель образовательных материалов - повысить осведомленность о введении одноразовой дополнительной дозы и изложить основные моменты использования препарата, чтобы снизить риск ошибок при его применении и при переходе с ежедневного базального инсулина на инсулин, который принимается один раз в неделю.
Латвийская ассоциация диабета (LDF), реагируя на введение нового препарата, призвала Министерство здравоохранения быть готовым своевременно устранить риски, которые могут возникнуть при переходе на более современную инсулиновую терапию.
Как указано в федерации, в разных странах Европы для пациентов с диабетом второго типа уже доступны или в ближайшее время будут доступны новые препараты базального инсулина длительного действия, которые применяются только один раз в неделю. Эти препараты имеют меньший риск гипогликемии и лучшую приверженность пациентов, что позволяет улучшить результаты лечения.
Согласно данным LDF, в прошлом году диабет был диагностирован у 7712 человек, в результате чего на данный момент с этим заболеванием живет 101 932 человека.
Результаты опроса пациентов, проведенного LDF в прошлом году, показывают, что только немного больше четверти, или 27%, пациентов с диабетом второго типа полностью удовлетворены процессом лечения. В то же время 40% респондентов считают, что требуется более эффективное лечение диабета. Еще пятая часть участников опроса заявили, что не получают эффективные препараты для лечения диабета.
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