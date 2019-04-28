28 апреля 2019, 0:01
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"Португальская принцесса" из России 10 лет спустя: история, всколыхнувшая мир
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20 мая 2009 года рейс авиакомпании Iberia прибыл из Португалии в московский аэропорт Домодедово в 17:15, как и было запланировано. В зале прилета международных авиалиний были установлены свыше десятка телекамер российских и зарубежных каналов, присутствовало множество журналистов. Все ждали появления прилетевшей гражданки России Наташи и ее 6-летней дочери Сандры - малышки, вокруг которой разгорелся международный скандал, настоящая война, и победила в ней... депортированная из Португалии россиянка.
Это история Сандры (или, на русский манер, Саши) - девочки, которую с большим скандалом ее родная мать, россиянка Наталья Зарубина, отсудила у приемной португальской семьи и перевезла из южного города в небольшой поселок Пречистое в Ярославской области России.
"Очень большую ошибку сделали португальские судьи. Из нормальной португальской семьи девочка приезжает в жуткие даже по российским меркам условия!",
- утверждали тогда. - Дом-развалюха безо всяких удобств, с печным отоплением. В семье один нормальный человек - старая бабушка. Остальные - сильно пьющие". 3 апреля девочке Сандре исполнилось 16 лет. Как сложилась ее судьба, кем она стала?
За лучшей долей из российского села в Португалию
Все началось в 2001 году, когда молодая женщина Наташа отправилась в Португалию, что называется, за лучшей долей. Сначала все складывалось хорошо - роосиянка даже нашла свою любовь. Правда,
жених Георгий оказался не местным жителем, а таким же, как она сама, нелегалом. Бурный роман закончился появлением на свет в 2003 году дочки, которую назвали звучным именем Сандра.
"Я познакомился с Наташей через две недели после своего приезда в Португалию, - вспоминал в одном из интервью мужчина, отец девочки, - это было в 2002 году. Сначала мы встречались, потом стали жить вместе.
Сандра родилась в апреле 2003-го и стала для нас желанным ребенком.
Но когда ей исполнилось два года, мы с Наташей разъехались: сначала по разным квартирам, потом - по разным городам. Я искал работу, помогал своей дочери чем мог. Пришлось работать и Наталье".
Оба родителя оказались в Португалии на нелегальном положении. А раз так, то и родившийся ребенок находился там на птичьих правах - по законам того времени, он имел тот же статус, что и они.
Маленькая Сандра даже не имела права попасть в детский сад, из документов - только свидетельство о рождении.
Тем временем ее отец переехал в Испанию, а мать устроилась официанткой в Португалии. Пытаясь хоть как-то зацепиться в стране, подрабатывала и в других местах: времени на дочку оставалось катастрофически мало. Выход из сложной ситуации пришел неожиданно.
Знакомая посоветовала: есть, мол, семья - готовы пока понянчиться. Так Сандра оказалась в доме "приемных родителей" - супружеской пары Жуао и Флоринды Пинейру.
Как вспоминал позже отец, одним из их условий присмотра за ребенком стало подписание договора временной опеки над Сандрой. "Якобы благодаря этому они отправят девочку в детсад, наша дочка будет получать всю необходимую ей поддержку от социальных служб.
Как любящие родители, мы согласились, но только на полгода! Однако как только последняя подпись под документом была поставлена, мы фактически лишились своих родительских прав", - рассказывал он. - Наталья первая забила тревогу - мало того что Сандра так и не ходила в детский сад, не получала положенного ее возрасту развития, Наташу перестали пускать к дочери".
Пока португальцы воспитывали чужого ребенка, Наталья поняла, что легализоваться в Португалии ей не светит и далее последует депортация из страны.
А приемные родители так полюбили девочку, что уже не захотели расставаться с ней и потребовали полной опеки над ребенком. Нашелся и достаточно весомый аргумент: мать Наталья, мол, ведет разгульный образ жизни, ей не до малышки. Однако биологические родители прнияли решение бороться за своего ребенка.
Уезжать в Россию? Только с Сандрой!
Уникальный в практике российских иммигрантов процесс продолжался с июня 2007 года до мая 2009-го.
Возможно, Сандра - Александра, несмотря на российское гражданство, так и осталась бы в Португалии, если бы не адвокаты и помощь российского посольства.
Если первый суд выиграли приемные родители, то после к делу подключилось посольство Российской Федерации в Лиссабоне. Были подготовлены все необходимые документы для суда второй инстанции, который отец с матерью выиграли.
Тогда Жоау и Флоринда подали апелляцию в Верховный суд, который вынес постановление оставить в силе решение суда второй инстанции: 6-летнюю девочку, ставшую объектом длительной судебной тяжбы, надлежало передать матери.
Вердикт суда был воспринят в Португалии как шок и едва ли не как национальный позор.
Для семейной пары девочка была не просто ребенком, с которым они нянчились едва ли не с рождения - они по-настоящему любят Александру и очень тяжело переживают разлуку с ней.
Средства массовой информации обильно цитировали высказывания Жоау и Флоринды, утверждавших, что их Сандру ждут в России всевозможные ужасы.
Семейную пару поддерживали и соотечественники - в Португалии развернулось целое общественное движение в защиту девочки. Однако согласно постановлению суда ребенок должен был лететь в Россию - туда, где Сандра никогда не была.
Истерика
Видеосюжеты о "возвращении" не говорящей ни слова по-русски девочки на историческую родину, показали многие российские телеканалы.
Вот громко рыдающую девочку никак не могут уговорить выйти из машины и в итоге вынесят на руках, чтобы передать от португальских "родителей" родной матери-россиянке.
На других кадрах видно, как мать отпихивает дочку, после чего Саша начинает плакать. При этом кажется, что Наталья откровенно пьяна и не скрывает своего состояния.
Однако кажется, что женщина по-настоящему счастлива вернуться на родину - ожидающим ее в аэропорту журналистам она тогда заявила: "И я, и моя дочь Александра очень устали после перелета, потому как не спали с четырех часов утра, я очень соскучилась по своим родным, которых не видела очень долго и которые встречают в Домодедово".
В мае 2009 года Сандра - Александра начала новую жизнь в Пречистом.
Я подумаю о поездке через два года
3 апреля "португальской принцессе", как окрестили девочку СМИ 10 лет назад, исполнилось 16 лет. Симпатичная девушка с большими серыми глазами встерчает журналистов, приехавших поздравить ее с праздником, и рассказывает, что пару лет назал семья переселились в новый многоквартирный дом, "с нормальным туалетом и ванной". У Сандры - комната с кроватью и рабочим столом, которую она, правда, делит со старшей сестрой.
В семье всеми делами заправляет бабушка, Ольга Ивановна, а вот мама большей частью живет в Ярославле, где работает в одном из магазинов.
В Пречистое к подросшим дочкам наведывается нечасто.
О былом делятся неохотно. Бабушка не скрывает, что в Пречистое через несколько лет после возвращения внучки приезжал Жоау Пинейру.
Это была тяжелая встреча - бывший приемный папа волновался, его трясло. А вот Сандра… не узнала его, проявила мало интереса к дяде, язык которого она уже не понимала.
Жоау уехал обратно в тот же день.
По вспоминаниям бабушки, тогда, 10 лет назад, девочка освоилась быстро. Забыла португальский и заговорила на русском.
"Они и сейчас зовут ее туда приехать, - признается Ольга Ивановна. - Сандра, вот будет тебе 18 лет, тогда и подумаем".
Впрочем, мать девочки считает иначе. Уже когда-то попытав счастье в этой стране, она уверена, что ее дочери там делать нечего:
"Какое у нее там будущее? Образование она там уже не получит. Не зная языка, кем там работать? Уборщицей только... В принципе она не особо горит желанием ехать. У нее другие планы",
- делится своими мыслями Наталья.
Сама Саша об этом, похоже, не задумывается. У нее появился парень, надо оканчивать школу... Кем мечтает стать? Думает о журналистике. А о Португалии думает?
"Я помню, что семья в Португалии была большая, все за столом сидели. Но сейчас эту тему не затрагиваем. Маленькая была - не понимала, а сейчас…" - задумчиво говорит она.
Сандра ждет, когда ей исполнится 18 лет. По ее мнению, это именно тот возраст, когда она примет решение, стоит ли ехать в эту страну. Говорит, что поддерживает связь с "теми родителями": "Мы переписываемся".
"Они мне пишут на португальском, я через онлайн-переводчик перевожу и им так же отвечаю.
Так-то все друг к другу нормально относятся, никто против ничего не имеет, - поясняет Александра и добавляет: Хочу все посмотреть своими глазам. С кем поеду? Наверное, одна..."