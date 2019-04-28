20 мая 2009 года рейс авиакомпании Iberia прибыл из Португалии в московский аэропорт Домодедово в 17:15, как и было запланировано. В зале прилета международных авиалиний были установлены свыше десятка телекамер российских и зарубежных каналов, присутствовало множество журналистов. Все ждали появления прилетевшей гражданки России Наташи и ее 6-летней дочери Сандры - малышки, вокруг которой разгорелся международный скандал, настоящая война, и победила в ней... депортированная из Португалии россиянка.

Это история Сандры (или, на русский манер, Саши) - девочки, которую с большим скандалом ее родная мать, россиянка Наталья Зарубина, отсудила у приемной португальской семьи и перевезла из южного города в небольшой поселок Пречистое в Ярославской области России.

"Очень большую ошибку сделали португальские судьи. Из нормальной португальской семьи девочка приезжает в жуткие даже по российским меркам условия!",

- утверждали тогда. - Дом-развалюха безо всяких удобств, с печным отоплением. В семье один нормальный человек - старая бабушка. Остальные - сильно пьющие". 3 апреля девочке Сандре исполнилось 16 лет. Как сложилась ее судьба, кем она стала?

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За лучшей долей из российского села в Португалию

Все началось в 2001 году, когда молодая женщина Наташа отправилась в Португалию, что называется, за лучшей долей. Сначала все складывалось хорошо - роосиянка даже нашла свою любовь. Правда,

жених Георгий оказался не местным жителем, а таким же, как она сама, нелегалом. Бурный роман закончился появлением на свет в 2003 году дочки, которую назвали звучным именем Сандра.

"Я познакомился с Нат­ашей через две недели после своего приезда в Португалию, - вспоминал в одном из интервью мужчина, отец девочки, - это было в 2002 году. Сначала мы встречались, потом стали жить вместе.

Сандра родилась в апреле 2003-го и стала для нас желанным ребенком.

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Но когда ей исполнилось два года, мы с Наташей разъехались: сначала по разным квартирам, потом - по разным городам. Я искал работу, помогал своей дочери чем мог. Пришлось работать и Наталье".

Оба родителя оказались в Португалии на нелегальном положении. А раз так, то и родившийся ребенок находился там на птичьих правах - по зако­нам того времени, он имел тот же статус, что и они.

Маленькая Сандра даже не имела права попасть в детский сад, из документов - только свидетельство о рождении.

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Тем временем ее отец переехал в Испанию, а мать устроилась официанткой в Португалии. Пытаясь хоть как-то зацепиться в стране, подрабатывала и в других местах: времени на дочку оставалось катастрофически мало. Выход из сложной ситуации пришел неожиданно.

Знакомая посоветовала: есть, мол, семья - готовы пока понянчиться. Так Сандра оказалась в доме "приемных родителей" - супружеской пары Жуао и Флоринды Пинейру.

Как вспоминал позже отец, одним из их условий присмотра за ребенком стало подписание договора временной опеки над Сандрой. "Якобы благодаря этому они отправят девочку в детсад, наша дочка будет полу­чать всю необходимую ей поддержку от социальных служб.

Как любящие родители, мы согласились, но только на пол­года! Однако как только последняя подпись под документом была поставлена, мы фактически лишились своих родительских прав", - рассказывал он. - Ната­лья первая забила тревогу - мало того что Сандра так и не ходила в детский сад, не полу­чала положенного ее возрасту развития, Наташу перестали пускать к дочери".

Пока португальцы воспитывали чужого ребенка, Наталья поняла, что легализоваться в Португалии ей не светит и далее последует депортация из страны.

А приемные родители так полюбили девочку, что уже не захотели расставаться с ней и потребовали полной опеки над ребенком. Нашелся и достаточно весомый аргумент: мать Наталья, мол, ведет разгульный образ жизни, ей не до малышки. Однако биологические родители прнияли решение бороться за своего ребенка.

Уезжать в Россию? Только с Сандрой!

Уникальный в практике российских иммигрантов процесс продолжался с июня 2007 года до мая 2009-го.

Возможно, Сандра - Александра, несмотря на российское гражданство, так и осталась бы в Португалии, если бы не адвокаты и помощь российского посольства.

Если первый суд выиграли приемные родители, то после к делу подключилось посольство Рос­сийской Федерации в Лисса­боне. Были подготовлены все необходимые документы для суда второй инстан­ции, который отец с матерью выиграли.

Тогда Жоау и Флоринда подали апелляцию в Верховный суд, который вы­нес постановление оставить в силе решение суда второй инстанции: 6-летнюю девочку, ставшую объектом длительной судебной тяжбы, надлежало передать матери.

Вердикт суда был воспринят в Португалии как шок и едва ли не как национальный позор.

Для семейной пары девочка была не просто ребенком, с которым они нянчились едва ли не с рождения - они по-настоящему любят Александру и очень тяжело переживают разлуку с ней.

Средства массовой информации обильно цитировали высказывания Жоау и Флоринды, утверждавших, что их Сандру ждут в России всевозможные ужасы.

Семейную пару поддерживали и соотечественники - в Португалии развернулось целое общественное движение в защиту девочки. Однако согласно постановлению суда ребенок должен был лететь в Россию - туда, где Сандра никогда не была.

Истерика

Видеосюжеты о "возвращении" не говорящей ни слова по-русски девочки на историческую родину, показали многие российские телеканалы.

Вот громко рыдающую девочку никак не могут уговорить выйти из машины и в итоге вынесят на руках, чтобы передать от португальских "родителей" родной матери-россиянке.

На других кадрах видно, как мать отпихивает дочку, после чего Саша начинает плакать. При этом кажется, что Наталья откровенно пьяна и не скрывает своего состояния.

Однако кажется, что женщина по-настоящему счастлива вернуться на родину - ожидающим ее в аэропорту журналистам она тогда заявила: "И я, и моя дочь Александра очень устали после перелета, потому как не спали с четырех часов утра, я очень соскучилась по своим родным, которых не видела очень долго и которые встречают в Домодедово".

В мае 2009 года Сандра - Александра начала новую жизнь в Пречистом.

Я подумаю о поездке через два года

3 апреля "португальской принцессе", как окрестили девочку СМИ 10 лет назад, исполнилось 16 лет. Симпатичная девушка с большими серыми глазами встерчает журналистов, приехавших поздравить ее с праздником, и рассказывает, что пару лет назал семья переселились в новый многоквартирный дом, "с нормальным туалетом и ванной". У Сандры - комната с кроватью и рабочим столом, которую она, правда, делит со старшей сестрой.

В семье всеми делами заправляет бабушка, Ольга Ивановна, а вот мама большей частью живет в Ярославле, где работает в одном из магазинов.

В Пречистое к подросшим дочкам наведывается нечасто.

О былом делятся неохотно. Бабушка не скрывает, что в Пречистое через несколько лет после возвращения внучки приезжал Жоау Пинейру.

Это была тяжелая встреча - бывший приемный папа волновался, его трясло. А вот Сандра… не узнала его, проявила мало интереса к дяде, язык которого она уже не понимала.

Жоау уехал обратно в тот же день.

По вспоминаниям бабушки, тогда, 10 лет назад, девочка освоилась быстро. Забыла португальский и заговорила на русском.

"Они и сейчас зовут ее туда приехать, - признается Ольга Ивановна. - Сандра, вот будет тебе 18 лет, тогда и подумаем".

Впрочем, мать девочки считает иначе. Уже когда-то попытав счастье в этой стране, она уверена, что ее дочери там делать нечего:

"Какое у нее там будущее? Образование она там уже не получит. Не зная языка, кем там работать? Уборщицей только... В принципе она не особо горит желанием ехать. У нее другие планы",

- делится своими мыслями Наталья.

Сама Саша об этом, похоже, не задумывается. У нее появился парень, надо оканчивать школу... Кем мечтает стать? Думает о журналистике. А о Португалии думает?

"Я помню, что семья в Португалии была большая, все за столом сидели. Но сейчас эту тему не затрагиваем. Маленькая была - не понимала, а сейчас…" - задумчиво говорит она.

ФОТО: скриншот видео

Сандра ждет, когда ей исполнится 18 лет. По ее мнению, это именно тот возраст, когда она примет решение, стоит ли ехать в эту страну. Говорит, что поддерживает связь с "теми родителями": "Мы переписываемся".

"Они мне пишут на португальском, я через онлайн-переводчик перевожу и им так же отвечаю.