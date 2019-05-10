Пт, 10.05.2019
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Азбука отдыха на природе: Чтобы пикник не закончился штрафом

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ФОТО: Pixabay

Май - ничто иное, как приближение лета. Это значит, что способов, как провести выходные, становится значительно больше. В тёплые дни сложно оставаться дома и не выйти на прогулку, а одно из лучших, а также самых бюджетных развлечений - пикник на свежем воздухе! Даже если это просто выезд на шашлыки или организованная поездка на природу – не важно, как вы это назовёте, в любом случае данное мероприятие стоит хорошо спланировать, а также знать некоторые нюансы, чтобы отдых не закончился штрафом.

Выберите место

Пикник означает загородную увеселительную прогулку, но место для отдыха можно найти и в черте города. Помимо обустроенных зон для отдыха со столами и скамейками, отличной альтернативой для проведения пикника могут стать берега водоёмов, практически все парки, в том числе и природные, а также зелёные зоны.

Главное убедиться, что в данном месте нет запрещающего знака, установленного самоуправлением. Иначе штраф за отдых в запрещенном месте – до 142 евро.

Оставаться ночевать в палатке или под открытым небом в городе запрещено. Штраф за ночлег в публичных местах – до 14 евро, а в местах, предназначенных для купания – до 71 евро.

Конечно, место после пикника должно остаться чистым. Штраф за оставленный после себя мусор – до 71 евро.

Продумайте список еды

Недостаточно закинуть в сумку всё, чем бы вам хотелось перекусить. Если вы решили провести пикник в черте города, и планируете готовить мясо на огне, стоит помнить, что запрещено разводить костёр в любом месте, кроме специально оборудованных.

Штраф за разведение костров на городских пляжах – до 71 евро, в общественных насаждениях – до 350 евро, а в природных парках или на охраняемой территории – до 1000 евро.

Разрешено использовать гриль или мангал. Главное условие – чтобы угли не соприкасались с землёй, и вы могли в любой момент потушить пламя. 

Штраф за нарушение пожарной безопасности в лесу - до 350 евро.

Также стоит учесть, что в публичных местах запрещено употребление алкоголя. В случае несоблюдения закона можно получить штраф до 140 евро. Исключения – общественные мероприятия, например, Лиго.

Другие практичные советы о еде для пикника:

  • Овощи и фрукты легче сразу вымыть дома.
  • Не держите салаты с майонезом на солнце – есть шанс отравиться.
  • Берите как можно меньше десертов, чтобы не привлекать насекомых.
  • Продумайте, чем накрывать еду и стаканы с напитками. Для тарелок можно использовать пластмассовую крышку или обыкновенное сито.
  • Незаменимой вещью на пикнике является сумка-холодильник.

Галерея: Люди отдыхают на Луцавсале

Продумайте список вещей

  • Переносная мебель для пикника - не обязательна. 

При желании можно расположиться на покрывале. Если боитесь, что оно может стать влажным от сырой земли, можно постелить под него клеёнку. Складные стулья и стол – отличное решение для пикника. При возможности можно взять с собой и гамак.

  • Не пренебрегайте средством от комаров и от клещей.

Имейте ввиду, что репелленты от клещей довольно токсичны, и наносятся обычно на одежду, а не на кожу. Для отдыха в лесу лучше всего выбирать закрытую одежду.

Чтобы отогнать насекомых от стола, можно поставить в центр ароматическую лампу или зажечь ароматические палочки.

  • Людям с чувствительной кожей в солнечные дни не стоит забывать нанести солнцезащитный крем.

Лучше не рисковать, и на всякий случай взять аптечку с пластырями, антисептиком, и средством от ожогов. Ради гигиены стоит иметь жидкое мыло или влажные салфетки.

  • Питьевая вода никогда не бывает лишней! А также бутылки с обычной водой для мытья рук.
  • Игры

Особенно это актуально для отдыха с детьми – начиная от мяча и бадминтона до водяных пистолетов.

Другие вещи, которые часто забывают взять с собой:

  • Ножи, открывалка или штопор, разделочная доска, посуда
  • Салфетки и полотенца
  • Пакеты для мусора
  • Спички или зажигалки
  • Угли или дрова 
  • Жидкость для разжигания огня или несколько старых газет
  • Соль, перец 
  • Плед или тёплая одежда

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