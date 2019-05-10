Азбука отдыха на природе: Чтобы пикник не закончился штрафом

Выберите место

Пикник означает загородную увеселительную прогулку, но место для отдыха можно найти и в черте города. Помимо обустроенных зон для отдыха со столами и скамейками, отличной альтернативой для проведения пикника могут стать берега водоёмов, практически все парки, в том числе и природные, а также зелёные зоны.

Главное убедиться, что в данном месте нет запрещающего знака, установленного самоуправлением. Иначе штраф за отдых в запрещенном месте – до 142 евро.

Оставаться ночевать в палатке или под открытым небом в городе запрещено. Штраф за ночлег в публичных местах – до 14 евро, а в местах, предназначенных для купания – до 71 евро.

Конечно, место после пикника должно остаться чистым. Штраф за оставленный после себя мусор – до 71 евро.

Продумайте список еды

Недостаточно закинуть в сумку всё, чем бы вам хотелось перекусить. Если вы решили провести пикник в черте города, и планируете готовить мясо на огне, стоит помнить, что запрещено разводить костёр в любом месте, кроме специально оборудованных.

Штраф за разведение костров на городских пляжах – до 71 евро, в общественных насаждениях – до 350 евро, а в природных парках или на охраняемой территории – до 1000 евро.

Разрешено использовать гриль или мангал. Главное условие – чтобы угли не соприкасались с землёй, и вы могли в любой момент потушить пламя.

Штраф за нарушение пожарной безопасности в лесу - до 350 евро.

Также стоит учесть, что в публичных местах запрещено употребление алкоголя. В случае несоблюдения закона можно получить штраф до 140 евро. Исключения – общественные мероприятия, например, Лиго.

Другие практичные советы о еде для пикника:

Овощи и фрукты легче сразу вымыть дома.

Не держите салаты с майонезом на солнце – есть шанс отравиться.

Берите как можно меньше десертов, чтобы не привлекать насекомых.

Продумайте, чем накрывать еду и стаканы с напитками. Для тарелок можно использовать пластмассовую крышку или обыкновенное сито.

Незаменимой вещью на пикнике является сумка-холодильник.

Галерея: Люди отдыхают на Луцавсале

Продумайте список вещей

Переносная мебель для пикника - не обязательна.

При желании можно расположиться на покрывале. Если боитесь, что оно может стать влажным от сырой земли, можно постелить под него клеёнку. Складные стулья и стол – отличное решение для пикника. При возможности можно взять с собой и гамак.

Не пренебрегайте средством от комаров и от клещей.

Имейте ввиду, что репелленты от клещей довольно токсичны, и наносятся обычно на одежду, а не на кожу. Для отдыха в лесу лучше всего выбирать закрытую одежду.

Чтобы отогнать насекомых от стола, можно поставить в центр ароматическую лампу или зажечь ароматические палочки.

Людям с чувствительной кожей в солнечные дни не стоит забывать нанести солнцезащитный крем.

Лучше не рисковать, и на всякий случай взять аптечку с пластырями, антисептиком, и средством от ожогов. Ради гигиены стоит иметь жидкое мыло или влажные салфетки.

Питьевая вода никогда не бывает лишней! А также бутылки с обычной водой для мытья рук.

А также бутылки с обычной водой для мытья рук. Игры

Особенно это актуально для отдыха с детьми – начиная от мяча и бадминтона до водяных пистолетов.

Другие вещи, которые часто забывают взять с собой: