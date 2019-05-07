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Беспощадные морозы: погибла большая часть будущего урожая

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Заморозки в ночь на 6 мая 2019 года.

ФОТО: facebook.com/indar.lv

Мороз в ночь на понедельник, 6 мая, погубил фруктовые деревья и кустарники, оставив многих латвийских садоводов без будущего урожая. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Особенно пострадали садовые культуры, уже начавшие цвести - вишня, слива, груша, яблони ранних сортов.

Видземские садоводы признают, что в такой ситуации бороться с природой не имеет смысла, и сожалеют, что до следующего урожая придется ждать еще целый год.

Как отмечает издание, Латвийская ассоциация садоводов сможет предоставить более полную информацию не раньше четверга. Садоводы пока подсчитывают ущерб.

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