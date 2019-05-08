Борданс ищет способ, как отстранить главу Совета по электронным СМИ

Министр юстиции Янис Борданс предложит найти способ, как отстранить от должности руководителя Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Даце Кезбере. Об этом министр заявил журналистам в среду, 8 мая.
Борданс считает, что под руководством Кезбере НСЭСМИ ослабил средства массовой информации, в том числе критически оценивается организованный советом конкурс на должность членов правления Латвийского телевидения.
Что касается остальных членов НСЭСМИ, министр настроен не столь категорично.
Тем не менее, как указал Борданс, это "не означает, что не последует никаких действий и в их отношении".
Борданс вместе с парламентскими юристами предложит разработать механизм, как отстраняется от должности руководитель НСЭСМИ. Соответствующее распоряжение он издаст уже сегодня.
Министр юстиции также считает, что необходимо искать пути реформирования НСЭСМИ.
"Это будет осуществлено вместе с законодателями, чтобы обеспечить более эффективный ведомственный надзор, а не реализовать политический контроль над СМИ", - заявил Борданс.