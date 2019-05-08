Ср, 8.05.2019
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Видео: В Бабите загорелся автобус Rīgas Satiksme

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ФОТО: Ekrānuzņēmums

В среду, 8 мая, в Бабите загорелся автобус муниципальной компании Rīgas satiksme, в результате чего было полностью заблокировано движение на дороге Бабите - Саласпилс по направлению в Юрмалу. 

ЧП произошло около 14.00 на повороте на Варнукрогс, сообщили в Госполиции.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича рассказала, что вскоре после 14.13 водитель автобуса 13-го маршрута заметил задымление из моторного отделения автобуса и сообщил об этом диспетчеру, который со своей стороны передал информацию пожарным.

Видео очевидца с места ЧП:

К моменту прибытия спасателей автобус практически полностью сгорел. Пострадавших нет.

Причины возгорания будут исследованы, пока они не установлены.

Известно, что конкретное транспортное средство было в эксплуатации приблизительно 10 лет. 

Видео очевидца с места ЧП:

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