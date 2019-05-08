Видео: В Бабите загорелся автобус Rīgas Satiksme

В среду, 8 мая, в Бабите загорелся автобус муниципальной компании Rīgas satiksme, в результате чего было полностью заблокировано движение на дороге Бабите - Саласпилс по направлению в Юрмалу.
ЧП произошло около 14.00 на повороте на Варнукрогс, сообщили в Госполиции.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича рассказала, что вскоре после 14.13 водитель автобуса 13-го маршрута заметил задымление из моторного отделения автобуса и сообщил об этом диспетчеру, который со своей стороны передал информацию пожарным.
Видео очевидца с места ЧП:
К моменту прибытия спасателей автобус практически полностью сгорел. Пострадавших нет.
Причины возгорания будут исследованы, пока они не установлены.
Известно, что конкретное транспортное средство было в эксплуатации приблизительно 10 лет.
Видео очевидца с места ЧП: