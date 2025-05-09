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ФОТО Европа отметила 80-летие окончания Второй мировой войны на континенте: фотогалерея

BBC
Фото статьи
Фото: Getty Images

8 мая в Европе праздновали 80 лет окончания Второй мировой войны. Из-за круглой даты во многих европейских столицах этот день отмечают особенно масштабно. Но если британцы решили сделать акцент на торжествах, то в Германии 8 мая стало днем памяти по погибшим и осмысления ошибок.

Лондон в маках — живых и искусственных. Это цветок ассоциировался с Первой мировой войной, но уже давно стал символом памяти павших в обеих мировых войнах.

Маки у лондонского Тауэра
Маки у лондонского Тауэра Фото: Getty Images

Ровно в полдень вся Великобритания почтила память погибших во Второй мировой войне двумя минутами молчания, во время которых были приспущены флаги на всех государственных учреждениях.

После этого в Вестминстерском аббатстве началась Благодарственная служба, на которой присутствовали король, королева, принц Уэльский и другие члены королевской семьи, а также около 1800 гостей.

Перед началом службы король Карл III и наследник престола принц Уильям возложили венки к мемориальной плите памяти павших воинов внутри аббатства.

Фото статьи
Фото: BBC

Настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл начал службу с просьбы к присутствующим вспомнить всех, «кто погиб смертью чести». Эта служба —одновременно акт поминовения и празднование окончания боевых действий в Европе.

Фото статьи
Фото: BBC

После этого под сводами аббатства зазвучал голос Уинстона Черчилля — отрывок из его победной речи.

Ровно 80 лет назад тогдашний премьер-министр Великобритании под восторженные крики людей, заполнивших улицы, объявил о победе и окончании Второй мировой войны в Европе, в ходе которой погибли больше 50 млн человек.

Тогда, 8 мая 1945 года, люди праздновали окончание войны народными гуляниями, танцами и даже купанием в фонтане на Трафальгарской площади. Очевидцы вспоминали, что той ночью никто в Лондоне не ложился спать.

Фото статьи
Фото: Getty Images

8 мая 2025 года в центре внимания, конечно, ветераны войны. В Великобритании сейчас живут чуть менее 70 тысяч человек, переживших Вторую мировую, хотя и не все из них воевали. Самым младшим из них — не меньше 95 лет, самым старшим — 112.

Фото статьи
Фото: PA Media

«Я помню все, что было 80 лет назад, как будто это произошло вчера или сегодня, это так же свежо в моей памяти. У меня очень хорошая память», — рассказал Би-би-си один из приглашенных в Вестминстерское аббатство, 103-летний ветеран Королевских ВВС Гарри Винтер. Его самолет был сбит над Германией в январе 1945 года, и до самой победы он пробыл в немецком плену.

В 30-градусный мороз он вместе с другими военнопленными был вынужден 250 километров толкать немецкие грузовики для перевозки скота. Все эти 17 дней их практически не кормили, вспоминает Винтер.

8 мая пленным сообщили, что в лесу их ожидают американские грузовики. В полдень того же дня Винтер уже покинул Германию свободным человеком.

Вечером 8 мая зазвонят колокола всех церквей и соборов страны, как это было в 1945 году после объявления победы.

В Лондоне на плацу Парада конной гвардии состоится праздничный концерт, на который соберутся 10 тысяч гостей.

Пабы и кафе по всей стране получили специальное разрешение работать два лишних часа.

Хотя официальный День Победы в Европе отмечается 8 мая, торжества в Великобритании начались еще в понедельник, 5 мая.

Король Карл III принял военный парад, прошедший по центру Лондона от Парламентской площади к Букингемскому дворцу, во главе со 100-летним ветераном войны Аланом Кеннетом. В шествии приняли участие более 1300 человек, включая колонну украинских военных.

Король Карл III принимает парад
Король Карл III принимает парад Фото: AFP

В воздушной части парада участвовали пилотажная эскадрилья Королевских ВВС Red Arrows («Красные стрелы»), истребители F-35M Lightning и Eurofighter Typhoon, а также бомбардировщик Avro Lancaster — один из самых известных тяжелых бомбардировщиков, участвовавших во Второй мировой войне.

Фото статьи
Фото: PA Media

Королевская семья наблюдала за их пролетом с балкона Букингемского дворца.

Фото статьи
Фото: AFP

Всю эту неделю достопримечательности Лондона ночью подсвечиваются в цветах национального флага.

Фото статьи
Фото: Getty Images

Праздничная подсветка придает всем известным зданиям особенно торжественный вид.

Фото статьи
Фото: Getty Images

В Германии 8 мая объявлен выходным днем. Как передает из Берлина корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт (в России внесена в реестр «иностранных агентов», Би-би-си категорически не согласна с этим решением российских властей и оспаривает его в суде), этот день в стране решили отметить поминальными церемониями, а не праздничными торжествами.

Руководство страны днем 8 мая собралось на церемонию в Бундестаге, куда были приглашены и дипломаты, представляющие страны по всему миру. По рекомендации немецкого МИДа, представителей России и Беларуси на мероприятие не позвали — из-за войны в Украине. Однако выступавшие с трибуны Бундестага говорили о вкладе СССР в победу над нацизмом.

Люди у Бранденбургских ворот в Берлине
Люди у Бранденбургских ворот в Берлине Фото: Getty Images

Военнослужащие Бундесвера возложили венки к Мемориалу жертв войны и тирании.

Фото статьи
Фото: Getty Images

В центре Берлина, у мемориала советским воинам в Тиргартене и в Трептов-парке 8 мая было также много украинских флагов и символики.

Фото статьи
Фото: Getty Images
Фото статьи
Фото: BBC

На церемонии в Бундестаге глава парламента Юлия Клекнер говорила о преступлениях нацистов – в том числе о нападении на Польшу, злодеяниях на территории современной Беларуси, осаде Ленинграда. Она также вспомнила о Холокосте, заметив, что узники концлагерей были главными жертвами нацистов.

Отдельно Клекнер высказалась о войне России в Украине.

«Завтра [9 мая] в Москве мы увидим парад Победы, с помощью которой войну против Украины сегодня пытаются оправдать именем освободителей того времени. Какое же это злоупотребление историей!» — сказала она.

Антивоенные мероприятия в Трептов парке
Антивоенные мероприятия в Трептов парке Фото: BBC

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи говорил о вкладе СССР в победу и напомнил собравшимся, что как минимум 13 млн красноармейцев и еще столько же мирных жителей погибли во Второй мировой. Именно Красная армия освободила концлагерь Освенцим, и тем большей критики, по мнению Штайнмайера, заслуживает война России в Украине.

«Агрессивная война Путина, его нападение на свободную, демократическую страну не имеют ничего общего с борьбой против нацистской деспотии во Второй мировой войне. Эта фальсификация истории — не что иное, как прикрытие имперского безумия, тяжелейшей несправедливости и тяжелейших преступлений!» — заявил президент Германии.

Фото статьи
Фото: BBC
BBC
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