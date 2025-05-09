Он рассказал, что в нескольких местах на могилах возложены цветы, к которым привязаны георгиевские ленты. В Лиепае на кладбище этой ночью из свечей выложена пятиконечная звезда. В Facebook отдельные лица тоже использовали запрещенную символику, рассказал Рукс.

8 мая в Саласпилсском мемориале собралось примерно 150 человек, состоялось богослужение. Хотя индивидуальных нарушений в данном случае выявлено не было, остается вопрос, было ли это собрание организованным, пояснил Рукс. Вопрос рассматривается, так как вчера организация такого мероприятия по закону была запрещена, добавил он.

Начато несколько административных процессов, но уголовных процессов на данный момент нет.

"Но, по сути, ничего особо тревожного не произошло", - подытожил начальник Госполиции.

Как сообщалось, в распоряжении Службы государственной безопасности (VDD) нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя, сообщили агентству LETA в учреждении.

В сотрудничестве с Государственной полицией VDD 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране. В настоящее время правоохранительные органы уделяют повышенное внимание любой информации и действиям в связи с 9 мая, анализируя, не представляют ли они угрозу для национальной безопасности.