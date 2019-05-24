На портале объявлений на продажу выставили Орден трех звезд

Как агентству LETA рассказала канцлер Оренского капитула Карина Петерсоне, до 1940 года Орден трех звезд первой степени был присужден 295 лицам - как гражданам Латвии, так и зарубежным руководителям, послам, министрам, высоким чиновникам различного уровня. Допускается, что в продажу поступила награда именно тех лет. В свою очередь с 1995 года орден был присужден примерно 100 лицам.

Петерсоне отметила, что, рассматривая фото их объявления, ей показалось, что это довоенный Орден трех звезд. Однако сомнения в аутентичности ордена у капитула вызвал текст объявления, в котором упомянуто, что в комплекте ордена нет только ленточки, которая пристегивается к смокингу, потому что у прошлого владельца она была украдена.

Петерсоне пояснила, что до 2010 года у Ордена трех звезд не было миниатюрной ленточки, которую согласно порядку используют на смокинге на официальных мероприятиях.