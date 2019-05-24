Стало известно, кто займет должность ректора Латвийского университета

За кандидатуру Муйжниекса проголосовал 141 человек.

При этом из 300 участников собрания голосовали только 286, два бюллетеня были признаны недействительными.

За кандидатуру профессора Гундарса Берзиньша проголосовали 118 человек, против - 156.

Кандидатуру Муйжниекса на пост ректора выдвинули медицинский факультет, институт механики материалов, институт геодезии и геоинформатики, институт биологии, факультет биологии, институт химической физики, факультет географии и наук о Земле, а также Ботанический сад.

Кандидатуру Берзиньша на эту должность выдвинули факультет бизнеса, управления и экономики, факультет компьютерных наук, факультет физики, математики и оптометрии, факультет педагогики, психологии и искусства, а также юридический факультет.