Пт, 31.05.2019
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В Таллинне может появиться площадь Бориса Немцова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Одну из улиц или площадей Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве четыре года назад. С таким предложением накануне выступила оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании, пишет Rus.Postimees.

По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами, передает Rus.ERR.

Реформисты считают, что в честь Немцова можно было бы назвать площадь у Музея марципана и кафе Maiasmokk в Старом городе - неподалеку от посольства РФ, но предлагают столичной мэрии рассмотреть и другие варианты. 

Как рассказал Кросс, подобная практика наблюдается в городах по всему миру, например, в Вашингтоне уже есть площадь Немцова.

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