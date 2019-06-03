Мэр Даугавпилса от "Согласия" заявил о необходимости новой партии

Представляющий партию "Согласие" мэр Даугавпилса, бывший депутат Сейма Андрей Элксниньш может создать новую партию - городскую, сообщила со ссылкой на сказанное им местная радиостанция "Alise+", пишет газета Latvijas Avīze.
Элксниньш намерен создать местную партию, подобную тем, что давно действуют в Лиепае и Вентспилсе, объединяя профессионалов разных отраслей и местных лидеров.
"В Даугавпилсе нужна новая политическая сила, пользующаяся авторитетом в городе", - заявил он.
От более подробных комментариев Элксниньш пока воздержался.