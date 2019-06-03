Пн, 3.06.2019
В юности, по словам его учительницы, Вейонис хорошо маршировал, изучал, как растут совята, мог собрать и разобрать автомат Калашникова и был командиром отряда "Лотос". Русский TVNET

Мэр Даугавпилса от "Согласия" заявил о необходимости новой партии

Андрей Элксниньш

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Представляющий партию "Согласие" мэр Даугавпилса, бывший депутат Сейма Андрей Элксниньш может создать новую партию - городскую, сообщила со ссылкой на сказанное им местная радиостанция "Alise+", пишет газета Latvijas Avīze.

Элксниньш намерен создать местную партию, подобную тем, что давно действуют в Лиепае и Вентспилсе, объединяя профессионалов разных отраслей и местных лидеров.

"В Даугавпилсе нужна новая политическая сила, пользующаяся авторитетом в городе", - заявил он.

От более подробных комментариев Элксниньш пока воздержался.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ