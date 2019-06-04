Учителя возмущены новым стандартом образования: биологию сокращают вдвое

С тем количеством уроков биологии, которое предусмотрено в новом стандарте среднего образования и сокращено наполовину, ученики не смогут усвоить учебный материал, с возмущением отмечают учителя биологии и преподаватели факультета биологии Латвийского университета, пишет Neatkarīgā.
Они напоминают, что естественные науки определены как приоритет, а биология играет среди них важную роль.
Непонятно, почему она считается менее важной, так как, например, число уроков химии не уменьшено, а физики - даже увеличено.
Согласно новому стандарту, на основной курс биологии отводится всего 105 учебных часов, что в два раза меньше, чем раньше. Для сравнения, на физику отведено 245 часов, на химию - 210.