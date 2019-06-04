Вт, 4.06.2019
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Учителя возмущены новым стандартом образования: биологию сокращают вдвое

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

С тем количеством уроков биологии, которое предусмотрено в новом стандарте среднего образования и сокращено наполовину, ученики не смогут усвоить учебный материал, с возмущением отмечают учителя биологии и преподаватели факультета биологии Латвийского университета, пишет Neatkarīgā.

Они напоминают, что естественные науки определены как приоритет, а биология играет среди них важную роль.

Непонятно, почему она считается менее важной, так как, например, число уроков химии не уменьшено, а физики - даже увеличено.

Согласно новому стандарту, на основной курс биологии отводится всего 105 учебных часов, что в два раза меньше, чем раньше. Для сравнения, на физику отведено 245 часов, на химию - 210. 

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