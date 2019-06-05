Дождались! Ляйсан Утяшева впервые за 6 лет показала лицо сына

И вот неожиданный подарок для поклонников звездной пары - по случаю Дня защиты детей Утяшева решила сделать исключение и опубликовала в Instagram смонтированное видео, на котором отплясывает все звездное семейство и можно наконец разглядеть лицо Роберта, которому в мае исполнилось 6 лет.

"Всем деткам посвящается. От наших деток вашим деткам. Будьте здоровы. Балуйтесь и веселитесь. Мы вас прикроем. С Днем защиты детей! P. S. песня от Роберта Воли",

- написала под публикацией Ляйсан.

"Роберт - копия папы, они даже танцуют одинаково", - отметили подписчики.

Не остался без внимания и трек к видео: Утяшева и Воля записывали своих детей, а потом свели все в одну песню. «Роберт талантлив, впрочем, как и родители!»,

"Роберт Воля - мой любимый исполнитель", "Мне нужна эта песня, она же такая классная! Боже, я не знаю, какой раз я уже слушаю эту песню. Робер - талант!",