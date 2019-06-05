Дождались! Ляйсан Утяшева впервые за 6 лет показала лицо сына
Титулованная российская гимнастка Ляйсан Утяшева и известный шоумен Павел Воля поженились в 2012 году и сейчас воспитывают двоих детей - 6-летнего сына Роберта и 4-летнюю дочь Софию. При этом звездная пара редко балует поклонников семейными снимками. А если таковые и появляются в соцсетях, то лица детей на них скрыты.
И вот неожиданный подарок для поклонников звездной пары - по случаю Дня защиты детей Утяшева решила сделать исключение и опубликовала в Instagram смонтированное видео, на котором отплясывает все звездное семейство и можно наконец разглядеть лицо Роберта, которому в мае исполнилось 6 лет.
"Всем деткам посвящается. От наших деток вашим деткам. Будьте здоровы. Балуйтесь и веселитесь. Мы вас прикроем. С Днем защиты детей! P. S. песня от Роберта Воли",
- написала под публикацией Ляйсан.
"Роберт - копия папы, они даже танцуют одинаково", - отметили подписчики.
Не остался без внимания и трек к видео: Утяшева и Воля записывали своих детей, а потом свели все в одну песню. «Роберт талантлив, впрочем, как и родители!»,
"Роберт Воля - мой любимый исполнитель", "Мне нужна эта песня, она же такая классная! Боже, я не знаю, какой раз я уже слушаю эту песню. Робер - талант!",
- восхищаются семейным творением поклонники. К сожалению, увидеть лицо Софии фанаты так и не смогли, но надеются что звездные родители предоставят им такую возможность через пару лет, как в случае с Робертом.