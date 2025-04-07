Андрис Булис и автор эротических романов Карина Глейтнере вместе посетили театр

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Андрис Булис и Карина Глейтнере Фото: instagram.com/karinagleitnere/ekrānuzņēmums

На этот раз Карина поделилась коллажем, на котором они вместе, в своих сторис в Instagram, который Андрис затем перепостил. Пара поразила всех своим гармоничным выбором нарядов.

Уже сообщалось, что Карина и Андрис впервые появились на публике на премьере фильма "Земля, которая поет". В первый день 2025 года Булис выложил фотографию в своем профиле в Instagram. На снимке он запечатлен на берегу моря в тесных объятиях с писательницей эротических романов. Спустя несколько дней в их социальных аккаунтах появились проникновенные фотографии с ежегодного бала, на котором они появились в привлекательных и одинаковых нарядах.

Как выяснилось, впервые эти двое встретились в 2018 году, когда Булис брал у Глейтнере интервью на одном из телешоу, после чего они стали близки. Как рассказала Карина в интервью Kas Jauns, она живет в Вентспилсе, а ее возлюбленный - в Риге. Они встречаются по выходным.

Летом прошлого года Булис объявил в социальных сетях о своем разводе с женой и матерью его детей Илзе Буле. Супруги прожили в браке почти 20 лет, у них двое детей - сын Маркус и дочь Алиса.

В 2022 году распался брак Карины со специалистом по страхованию Кристапом Рачко. В последующих интервью писательница рассказала, что инициатором развода была она и что решение было хорошо обдуманным.