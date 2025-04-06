Сегодня я даже не стану вспоминать о том, как Prāta Vētra уже после аннексии Крыма все-таки поехали с концертом в Россию - на мероприятие, которое прямо поддерживала армия оккупантов, - а Ренарс Кауперс тогда объяснил это ссылкой на Библию: мол, "в ней нигде не сказано, что ты обязан к кому-то поворачиваться спиной". Нет. Сейчас я хочу поговорить только и исключительно о качестве музыки. О ее художественной ценности.

Недавно я ехал по Риге на машине. И вдруг по радио началось что-то, что слегка сломало мне мозг. Сначала показалось, что это какая-то детская группа, поющая под амфетамином, в ускоренном в два раза темпе - но с голосом Ренарса Кауперса и текстом Гунтарса Рачса. Про детскую группу я не просто так - вся эта песня звучала именно как детская. Что-то вроде "Цыплят по осени считают", только текст был еще более нелепым.

Я искренне не понял - что нам хотят сказать этими инфантильными словами? Это вообще имеет какой-то смысл? Может, это шутка? Ну, как группа Bujāns, только несмешная? Может, это действительно песенка для какого-нибудь юбилея детского ансамбля? И вообще - почему я должен это слушать?