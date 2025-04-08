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Троицкий рассказал, как в Латвии познакомился с Шевчуком

Артемий Троицкий
Артемий Троицкий Фото: Кадр из видео

"Шевчук - тонкий, совестливый человек", - сказал в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" журналист, музыкальный критик и публицист Артемий Троицкий о лидере группы "ДДТ" Юрии Шевчуке. 

"Он никогда не поступает против своей совести", - заметил Артемий Троицкий

Он рассказал, что режиссер картин "Брат-2" Алексей Балабанов изначально предлагал Юрию Шевчуку написать все песни и музыку к картине: 

"Балабанов ведь Шевчуку предлагал написать все песни и музыку для кинофильма "Брат-2". Он выдал ему сценарий этого фильма. Шевчук с ним ознакомился. И сказал Балабанову, не знаю, какую лексику он употреблял, но сказал, что нет - "Мне все это кажется противным и нехорошим", - с улыбкой вспоминает публицист. 

И добавляет: "Это я уже на обсуждении фильма "Брат-2" по Первому каналу сказал, что это нацистский, расистский, фашистский и прочее фильм. После этого была немая сцена.

Я думаю, что Юра выразился гораздо более мягко, но дал понять, что не желает к этой гопнической и националистической агитке иметь никакого отношения. Так что Юра молодец. У него камертон или внутренний радар работает безупречно". 

Троицкий вспомнил, как он познакомился с Юрием Шевчуком. Оказывается, это случилось в Латвии:

"Тогда в конце 80-х у меня отношения с Шевчуком никак не сложились, а сложились уже в 90-х. Мы с ним познакомились не то в Риге, не то в Юрмале. У вас был фестиваль, кажется, "Рок против наркотиков" или еще что-то. Мы на этом фестивале познакомились, и у нас сразу отношения пошли очень гладко и интересно". 

Видео: Интервью с Артемием Троицким

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