Троицкий рассказал, как в Латвии познакомился с Шевчуком

"Балабанов ведь Шевчуку предлагал написать все песни и музыку для кинофильма "Брат-2". Он выдал ему сценарий этого фильма. Шевчук с ним ознакомился. И сказал Балабанову, не знаю, какую лексику он употреблял, но сказал, что нет - "Мне все это кажется противным и нехорошим", - с улыбкой вспоминает публицист.



И добавляет: "Это я уже на обсуждении фильма "Брат-2" по Первому каналу сказал, что это нацистский, расистский, фашистский и прочее фильм. После этого была немая сцена.