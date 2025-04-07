"Вишневый сад" Кайриша в Театре им. Чехова: с возрастными ограничениями и ярким составом

26 апреля в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоится премьера нового спектакля Виестура Кайриша по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад", которая получит современную интерпретацию, предлагающую новый взгляд на перемены в обществе, власть и отношения.
"Вишневый сад" - последняя пьеса Антона Чехова; впервые она была поставлена в 1904 году. Это история русской дворянской семьи, которая вынуждена продать свое имущество, в том числе вишневый сад, чтобы расплатиться с долгами. В трагикомедии А. Чехова исследуются темы социальных изменений и конфликта поколений, к тому же пьесу часто интерпретируют как комментарий на тему упадка русского дворянства и подъема среднего класса. "Вишневый сад" - один из краеугольных камней современной драмы. Пьеса неоднократно получала воплощение как на сцене, так и на кино- и телеэкране.
Пьесу ставили и в разных театрах Латвии. Театр им. Чехова впервые создал спектакль "Вишневый сад" в том же 1904 году и с тех пор выпустил еще девять версий, предлагая разные интерпретации и подходы. Постановка В. Кайриша предлагает новую перспективу - современный взгляд на историю, изложенную в классическом произведении А. Чехова.
Спектакль Виестура Кайриша посвящен стагнации части русской интеллигенции, символически "застрявшей" в созданном А. Чеховым "вишневом саду", и последствиям этого явления. Однако спектакль не ограничивается только политическим или социальным аспектом - сохранены и блестящая драматургия, и яркие персонажи, и вечно актуальная проблематика пьесы. Постановка предлагает глубоко эмоциональный художественный взгляд на утраты, иллюзии и новые начинания, раскрывая внутреннюю борьбу человека против перемен и нежелательной реальности.
В трактовке режиссера "Вишневый сад" становится аллегорией общественных и культурных трансформаций, актуальных как во времена создания пьесы, так и сегодня. Классические герои Чехова в этой постановке раскроются и предстанут в новом свете, побуждая к размышлениям не только о прошлом, но и о проблемах современного общества.
"Спектакль о русской интеллигенции, "засидевшейся" в чеховском "вишневом саду", и о том, к чему это привело. О роли русской культуры (в том числе поп-культуры) в катастрофе современной России и об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего. Еще о том, что искусство не существует вне политики. И одновременно о том, что Чехов - это достояние мировой культуры и можно заметить, что его пьеса визионерски отражает трагедию современной России и Европы. В нашей постановке "Вишневого сада" ни одно слово пьесы Чехова не будет изменено", - говорит режиссер Виестурс Кайришс.
В творческую команду под руководством Виестура Кайриша входят: сценограф и художник по костюмам Кристине Юрьяне, композитор Тимофей Пастухов, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Рейнис Залте, ассистент сценографа и художника по костюмам Екабс Юрьянс; помощник режиссера - Светлана Воронецкая.
В спектакле примут участие актеры Театра им. Чехова: Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Иван Стрельцов, Элина Барткевича (студентка Латвийской академии культуры), Евгений Черкес, Татьяна Лукашенкова, Константин Никулин, Володимир Гориславец, Александр Маликов.
Галерея: Репетиции спектакля "Вишневый сад"
Театр им. Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu Serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 26.04, 27.04, 29.04, 30.04, 08.05, 09.05, 10.05.
Спектакль "Вишневый сад" будет идти на русском языке с титрами на латышском и английском языках. Возрастное ограничение: 18+
Встретимся в Чехове!
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