"Вишневый сад" Кайриша в Театре им. Чехова: с возрастными ограничениями и ярким составом

"Вишневый сад", реж. В. Кайришс, Рижский русский театр им. М. Чехова Фото: Ярослав Кащеев/ пресс-фото

В трактовке режиссера "Вишневый сад" становится аллегорией общественных и культурных трансформаций, актуальных как во времена создания пьесы, так и сегодня. Классические герои Чехова в этой постановке раскроются и предстанут в новом свете, побуждая к размышлениям не только о прошлом, но и о проблемах современного общества.

"Спектакль о русской интеллигенции, "засидевшейся" в чеховском "вишневом саду", и о том, к чему это привело. О роли русской культуры (в том числе поп-культуры) в катастрофе современной России и об ответственности ее представителей в контексте всего происходящего. Еще о том, что искусство не существует вне политики. И одновременно о том, что Чехов - это достояние мировой культуры и можно заметить, что его пьеса визионерски отражает трагедию современной России и Европы. В нашей постановке "Вишневого сада" ни одно слово пьесы Чехова не будет изменено", - говорит режиссер Виестурс Кайришс.

В творческую команду под руководством Виестура Кайриша входят: сценограф и художник по костюмам Кристине Юрьяне, композитор Тимофей Пастухов, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Рейнис Залте, ассистент сценографа и художника по костюмам Екабс Юрьянс; помощник режиссера - Светлана Воронецкая.

В спектакле примут участие актеры Театра им. Чехова: Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Иван Стрельцов, Элина Барткевича (студентка Латвийской академии культуры), Евгений Черкес, Татьяна Лукашенкова, Константин Никулин, Володимир Гориславец, Александр Маликов.

Галерея: Репетиции спектакля "Вишневый сад"

Театр им. Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu Serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.

Ближайшие показы: 26.04, 27.04, 29.04, 30.04, 08.05, 09.05, 10.05.

Спектакль "Вишневый сад" будет идти на русском языке с титрами на латышском и английском языках. Возрастное ограничение: 18+

Встретимся в Чехове!