"Он соскучился по нам": Плотникова о Раймонде Паулсе и Театре им. М. Чехова

В интервью TVNET+ Вероника Плотникова рассказала о работе с Виестуром Кайришем и Раймондом Паулсом, спектакле "Мне хорошо с тобой", новой версии песни Аллы Пугачевой и своих ощущениях от исполнения роли леди Макбет в одноименной постановке.



Идею поставить музыкальный спектакль на музыку Раймонда Паулса "Мне хорошо с тобой" предложил сам маэстро: "Мне кажется, что он соскучился по нам, потому что долгое время его не было в театре, и он соскучился. Он хотел услышать по-новому эти песни".

Спектакль "Мне хорошо с тобой", Рижский русский театр им. М. Чехова Фото: Пресс-фото

В этом спектакле представлены песни Раймонда Паулса, которые были созданы в 80-90-е годы, а оформление - в стиле 80-х. Постановка подана как съемка новогодней развлекательной передачи с любимыми ретро-хитами, которые до сих пор любят и поют. Маэстро был на постановке. Ему все понравилось.

"Если ему что-то не понравилось, мне кажется, он встает и уходит или говорит, что не понравилось. Когда все хорошо, он вышел на сцену - значит, ему все понравилось. Это самое важное!" - отмечает актриса. Она вспоминает, что появление Паулса на спектакле было сюрпризом и для актеров, и для зрителей. Он не только смотрел и слушал, но и исполнял некоторые свои песни.

"У маэстро есть такая черта - он очень любопытный. Он любит удивляться и любит, когда его удивляют. Поэтому, мне кажется, он так долго живет, и дай бог ему здоровья", - подчеркивает Вероника Плотникова.

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