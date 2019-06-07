Пт, 7.06.2019
В мае медиагруппа TVNET, согласно новейшим данным Gemius, стала ведущей группой интернет-порталов в Латвии, достигнув показателя в 855 тысяч уникальных читателей. Русский TVNET

У автобуса сорвало крышу. В Дубае в тяжелом ДТП погибли более десяти человек

Дубаи. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

В пятницу, 7 июня, в Дубае в результате тяжелой автоаварии погибли 17 человек, еще несколько получили тяжелые травмы. Как сообщает ВВС, пассажирский автобус врезался в дорожный знак, в транспортном средстве находились граждане разных стран.

Авария произошла на шоссе шейха Мухаммеда бен Заеда. В автобусе находился 31 пассажир.

Известно, что восемь из погибших - граждане Индии. Еще несколько пострадавших граждан Индии получают медицинскую помощь в больнице.

Автобусом управлял 50-летний мужчина, он получил небольшие травмы и был доставлен в больницу.

Детали происшедшего пока неизвестны. Местные СМИ сообщают, что водитель автобуса пытался избежать столкновения с дорожным знаком, который указывал разрешенную высоту транспортного средства. В результате столкновения у автобуса сорвало крышу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ