У автобуса сорвало крышу. В Дубае в тяжелом ДТП погибли более десяти человек

В пятницу, 7 июня, в Дубае в результате тяжелой автоаварии погибли 17 человек, еще несколько получили тяжелые травмы. Как сообщает ВВС, пассажирский автобус врезался в дорожный знак, в транспортном средстве находились граждане разных стран.
Авария произошла на шоссе шейха Мухаммеда бен Заеда. В автобусе находился 31 пассажир.
Известно, что восемь из погибших - граждане Индии. Еще несколько пострадавших граждан Индии получают медицинскую помощь в больнице.
Автобусом управлял 50-летний мужчина, он получил небольшие травмы и был доставлен в больницу.
Детали происшедшего пока неизвестны. Местные СМИ сообщают, что водитель автобуса пытался избежать столкновения с дорожным знаком, который указывал разрешенную высоту транспортного средства. В результате столкновения у автобуса сорвало крышу.
#هام | في تمام الساعة 5:40 من مساء اليوم، وقع #حادث مروري بليغ لباص مواصلات على متنه 31 راكب يحمل لوحة أرقام سلطنة عمان على شارع الشيخ محمد بن زايد وتحديدا (مخرج الراشدية) الى محطة المترو نتج عنه وفاة 15 راكب من جنسيات مختلفة وإصابة 5 أشخاص آخرون بإصابات بليغة. pic.twitter.com/ma5FRPW9OX— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 6, 2019