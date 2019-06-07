У автобуса сорвало крышу. В Дубае в тяжелом ДТП погибли более десяти человек

В пятницу, 7 июня, в Дубае в результате тяжелой автоаварии погибли 17 человек, еще несколько получили тяжелые травмы. Как сообщает ВВС, пассажирский автобус врезался в дорожный знак, в транспортном средстве находились граждане разных стран.