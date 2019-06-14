Жителям Донбасса начали выдавать российские паспорта - после присяги и сдачи отпечатков пальцев

Согласно информации одного из источников агентства, заявлений на выдачу данных документов в настоящее время одобрено для 1,2 тысячи человек. В общей сложности на рассмотрении находятся 12 тысяч документов.

На пунктах состоялась торжественная церемония. "Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", — сказал жителям Донбасса начальник регионального управления МВД Олег Агарков, передает "Интерфакс".

Ранее начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека говорил, что первые 34 жителя Донецкой республики пересекли границу для получения гражданства. "Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют", — отметил он.