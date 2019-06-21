СГД: сезонные сельхозработники должны пользоваться особым налоговым режимом

Те фермеры, которые с 1 апреля по 30 ноября предоставляют работу сезонного характера сельхозработникам, с зарплаты этих работников могут платить подоходный налог в размере 15%, но не менее 0,7 евро за каждый отработанный день, проинформировала агентство LETA Служба госдоходов (СГД).
Для регистрации сезонных сельхозрабочих работодатель должен использовать электронную систему приема заявок Службы поддержки села (СПС), указав, сколько дней отработал сельхозработник, какую оплату за это получил и договор какой формы был с ним заключен. Дополнительно регистрировать вышеупомянутых работников в СГД не нужно.
СПС позволяет фермерам получить все данные, введенные за месяц, в обобщенном виде для их ежемесячной подачи в СГД.
Чтобы фермер мог использовать для своих работников облегченный налоговый режим, он должен соответствовать следующим критериям: фермер должен иметь в собственности, постоянном пользовании или пользовании на правах аренды землю, на которой проводятся сельхозработы по выращиванию плодовых деревьев, ягод или овощей; фермер в 2019 году должен был зарегистрировать эту землю для единого платежа за площадь, следуя процедуре предоставления государственной поддержки и поддержки Евросоюза в рамках схем прямой поддержки; фермер не может быть плательщиком налога с микропредприятия.
В свою очередь работник для получения облегченного налогового режима должен соответствовать следующим трем критериям: он должен быть занят на сезонных сельхозработах не более 65 календарных дней у одного или нескольких фермеров вместе; личный доход, полученный работником от одного из нескольких фермеров вместе, не должен превышать 3000 евро; за четыре месяца до начала сезонных работ у этого работника не должно быть трудовых отношений с данным фермером.
Более подробная информация доступна на сайте Службы поддержки села в разделе "Сезонные сельхозрабочие" или на сайте СГД в материале "Подоходный налог для сезонных сельхозрабочих" в разделе "Налоги/Подоходный налог/Информационные и методические материалы".