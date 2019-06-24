Пн, 24.06.2019
Мы должны сообща решить, чего мы хотим — чтобы в нашем регионе был акциз минимальный, средний или высокий. Я считаю, что все мы хотели бы одинакового уровня акциза, чтобы не было борьбы за то, где алкоголь дешевле. Кришьянис Кариньш, премьер Латвии

На Netflix в американском мультфильме прозвучал латышский язык

Скриншот из мультфильма Young Justice.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В американском мультфильме о супергероях Young Justice, который можно посмотреть на интернет-платформе Netflix, жители выдуманной страны Марковии говорят на латышском языке. Об этом сообщает NRA.

Несмотря на то, что сначала сложно узнать латышский язык из-за плохого произношения, отдельные фразы можно легко понять. События в мультфильме разворачиваются в Марковии, которая по сюжету находится в Европе и является монархией.

Примечательно, что в комиксах Марковию позже объединяют с другой страной, Латкверией - в результате появляется страна Латковия.

Это уже не первый раз, когда в американских сериалах звучит латышский язык. Например, Латвию использовали для сюжетных поворотов в таких сериалах как Brooklyn 99 и "Макгайвер".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ