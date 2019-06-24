На Netflix в американском мультфильме прозвучал латышский язык

В американском мультфильме о супергероях Young Justice, который можно посмотреть на интернет-платформе Netflix, жители выдуманной страны Марковии говорят на латышском языке. Об этом сообщает NRA.
Несмотря на то, что сначала сложно узнать латышский язык из-за плохого произношения, отдельные фразы можно легко понять. События в мультфильме разворачиваются в Марковии, которая по сюжету находится в Европе и является монархией.
Примечательно, что в комиксах Марковию позже объединяют с другой страной, Латкверией - в результате появляется страна Латковия.
Это уже не первый раз, когда в американских сериалах звучит латышский язык. Например, Латвию использовали для сюжетных поворотов в таких сериалах как Brooklyn 99 и "Макгайвер".