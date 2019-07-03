Линкайтс: Литовские железные дороги - хороший пример для латышей

"Изменения произвели на меня впечатление, они нашли отражение и в финансовом положении компании, я имею в виду баланс прибыли и убытков. LG - хороший пример для нас, латышей, на котором мы можем учиться. Пожалуй, есть сходства и различия, но в целом впечатление хорошее", - сказал Линкайтс на пресс-конференции в среду в Вильнюсе во время посещения предприятия вместе с министром транспорта Литвы Рокасом Масюлисом.

На встрече обсуждались возможный запуск поезда из Вильнюса в Ригу, грузопотоков, а также реструктуризация Латвийских железных дорог.

Оценивая ситуацию на литовском рынке, который еще не открыт для частных перевозчиков, в том числе латышей, Линкайтс от категоричных оценок воздержался - вопрос открытия рынка, по его словам, является прерогативой Литвы.

"Я не являюсь экспертом по железнодорожному рынку Литвы и считаю, что литовцы должны сами решать, как открывать железнодорожный рынок", - сказал министр.

"В Латвии мы стремимся открыть рынок не только для грузовых, но и для пассажирских транспортных компаний. С 1 января рынок юридически открыт, но нам ещё многое предстоит сделать, чтобы иметь реальную конкуренцию", - сказал министр.

Между тем Масюлис подчеркнул, что Литва придерживается всех правил ЕС, открывая железнодорожный рынок для своих конкурентов.

"Конечно, всегда есть чему поучиться у соседей, но в ЕС существует единое регулирование, которое применяется ко всем странам. Мы соблюдаем все положения законов, которые являются обязательными с точки зрения открытия рынка", - сказал Масюлис на пресс-конференции.