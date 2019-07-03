Линкайтс: Литовские железные дороги - хороший пример для латышей

Перемены в государственных Литовских железных дорогах ("Lietuvos gelezinkeliai", LG) могут стать хорошим примером для реструктуризации железных дорог Латвии, заявил министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в Вильнюсе.
"Изменения произвели на меня впечатление, они нашли отражение и в финансовом положении компании, я имею в виду баланс прибыли и убытков. LG - хороший пример для нас, латышей, на котором мы можем учиться. Пожалуй, есть сходства и различия, но в целом впечатление хорошее", - сказал Линкайтс на пресс-конференции в среду в Вильнюсе во время посещения предприятия вместе с министром транспорта Литвы Рокасом Масюлисом.
На встрече обсуждались возможный запуск поезда из Вильнюса в Ригу, грузопотоков, а также реструктуризация Латвийских железных дорог.
Оценивая ситуацию на литовском рынке, который еще не открыт для частных перевозчиков, в том числе латышей, Линкайтс от категоричных оценок воздержался - вопрос открытия рынка, по его словам, является прерогативой Литвы.
"Я не являюсь экспертом по железнодорожному рынку Литвы и считаю, что литовцы должны сами решать, как открывать железнодорожный рынок", - сказал министр.
"В Латвии мы стремимся открыть рынок не только для грузовых, но и для пассажирских транспортных компаний. С 1 января рынок юридически открыт, но нам ещё многое предстоит сделать, чтобы иметь реальную конкуренцию", - сказал министр.
Между тем Масюлис подчеркнул, что Литва придерживается всех правил ЕС, открывая железнодорожный рынок для своих конкурентов.
"Конечно, всегда есть чему поучиться у соседей, но в ЕС существует единое регулирование, которое применяется ко всем странам. Мы соблюдаем все положения законов, которые являются обязательными с точки зрения открытия рынка", - сказал Масюлис на пресс-конференции.
Уже второй год никак не удаётся получить разрешение войти на литовский рынок железнодорожных грузоперевозок латвийской железнодорожной компании "LGC Cargo", которая через крупнейшего акционера "Baltic Transit Service" (BTS) косвенно связана с бывшими латвийскими политиками и Российскими железными дорогами. Принадлежащее предпринимателю Игорю Удовицкому предприятие Gargzdu gelezinkelis хочет перевозить грузы из Белоруссии в Клайпедский порт, но пока тоже не может получить разрешение.