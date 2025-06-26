Видео Въезжающие в Юрмалу водители жалуются на автоматы по продаже пропусков

В том, что ему был выписан штраф в размере 50 евро, Арис винит автомат по выдаче пропусков, экран которого был слишком темным, чтобы водитель мог разобрать, прошла ли оплата.

Журналисты передачи выяснили, что Арис не единственный, кому сложно было разобрать, что написано на экране автомата. Другие водители согласны с тем, что изображение могло бы быть ярче.

Ответственные лица в Юрмальской городской думе, которые могли бы прокомментировать данную ситуацию, находятся в отпуске, поэтому передача получила комментарий в письменном виде:

"Просим гостей Юрмалы после оплаты проверить на чеке, правильно ли указан номер автомобиля. Если номер неверный, его можно исправить в течение 10 дней на портале самообслуживания Jūrmala Pass e-services: epakalpojumi.jurmala.lv.

Если лицу уже вынесено постановление об административном наказании за въезд в Юрмальскую зону особого режима без пропуска, его можно обжаловать в течение 10 рабочих дней со дня получения постановления. Жалобу следует направлять на электронную почту: policija@jurmala.lv, адресуя ее начальнику отдела контроля технических средств и наказаний Юрмальской муниципальной полиции".