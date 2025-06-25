Приняты поправки к правилам оплаты труда педагогов

В настоящее время данные Государственной информационной системы образования свидетельствуют, что только 3,8% педагогов выполняют работу в объеме, превышающем нормальное рабочее время, в том числе руководители учебных заведений и их заместители.

С сентября 2027 года эти дополнительные обязанности будут включены в рамки нормального рабочего времени, не будет допускаться превышение объема работы сверх 40 часов в неделю, а оплата за сверхурочную работу будет обеспечиваться в соответствии с законом, отмечает Министерство образования и науки (МОН). Руководству и учредителям образовательных учреждений предстоит приспособиться к новым требованиям и провести оценку целесообразности в деятельности образовательного учреждения руководителей, их заместителей, методистов, спортивных организаторов, библиотекарей.

Также установлено, что зарплата руководителей образовательных учреждений может превышать минимальную месячную ставку заработной платы не более чем на 60%. Ограничение не коснется образовательных учреждений, подведомственных Министерству обороны, так как зарплата их руководителей покрывается из бюджета министерства.

МОН указывает на десять случаев, в которых месячная ставка заработной платы руководителей учебных заведений, главным образом, частных и дистанционных, превысила 60%. В двух из них зарплаты руководителей превышали установленную минимальную зарплату более чем на 166%, что, по мнению министерства, несоразмерно в сравнении с финансируемыми из госбюджета учреждениями.

Поправки к правилам оплаты труда педагогов предусматривают также технические уточнения.

По мнению МОН, принятые поправки обеспечат системный и равный подход к начислению зарплат педагогам. Однако ряд организаций сферы образования эти поправки не поддерживают, выражая опасения по поводу заполнения вакансий. Самоуправления, в свою очередь, считают, что своевременное информирование об изменении зарплат и нагрузок станет возможным только после введения новой модели финансирования "Программа в школе", так как в рамках действующей модели "Деньги следуют за учеником" это требование выполнить невозможно.