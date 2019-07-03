Пока дорожный полицейский оформлял ДТП, его самого сбили

Она отметила, что около 14.40 был получен вызов к въезду на Каменный мост, где легковой автомобиль столкнулся с велосипедом. Прибыв на место происшествия и оформляя ДТП, около 15.20 произошла еще одна авария - проезжающая мимо машина сбила дорожного полицейского.