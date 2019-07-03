Ср, 3.07.2019
Собрание было очень эмоциональным, и все члены общества "Золитуде. 21.11", за исключением одного, проголосовали за то, что жилой дом нужно снести, а на месте трагедии сделать мемориал. Регина Лочмеле-Лунева, руководитель объединения "Золитуде. 21.11"

Пока дорожный полицейский оформлял ДТП, его самого сбили

Каменный мост в тумане

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 3 июля, около 15.20 у въезда на Каменный мост при исполнении служебных обязанностей был сбит дорожный полицейский, рассказала представитель Госполиции Симона Гравите. 

Она отметила, что около 14.40 был получен вызов к въезду на Каменный мост, где легковой автомобиль столкнулся с велосипедом. Прибыв на место происшествия и оформляя ДТП, около 15.20 произошла еще одна авария - проезжающая мимо машина сбила дорожного полицейского.

Как подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи, пострадавшего доставили в больницу с сравнительно легкими травмами. 

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